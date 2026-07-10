Tragedia en Puente Aranda: Mujer murió tras procedimiento estético en presunta clínica clandestina

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Resumen: Una mujer de 52 años falleció en Bogotá luego de presentar complicaciones de salud tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que es investigado por las autoridades. La víctima fue trasladada a la Clínica de la Cruz Roja, donde murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Policía y entidades encargadas adelantan las verificaciones para esclarecer lo ocurrido.

Una nueva investigación se adelanta en Bogotá luego de que una mujer de 52 años falleciera tras presentar complicaciones de salud después de someterse a un procedimiento estético en un lugar que ahora es revisado por las autoridades.

El caso ocurrió en la localidad de Puente Aranda, específicamente en el sector del barrio Alquería, donde, según información preliminar, se habría realizado la intervención que posteriormente desencadenó una emergencia médica.

Tras presentar complicaciones, la mujer fue trasladada a la Clínica de la Cruz Roja, donde recibió atención por parte del personal médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

Autoridades investigan las condiciones del procedimiento

Luego de conocerse el fallecimiento, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar para adelantar las primeras actuaciones relacionadas con el caso. El llamado de emergencia fue atendido sobre las 3:25 de la tarde del viernes 10 de julio.

Las autoridades realizan verificaciones para establecer las condiciones en las que funcionaba el establecimiento donde se habría llevado a cabo el procedimiento, así como los permisos con los que contaba y las circunstancias que rodearon la intervención.

Además, se adelantan labores de inspección y recolección de elementos que puedan aportar información dentro de la investigación.

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Nuevo caso bajo revisión por procedimientos estéticos irregulares

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El fallecimiento vuelve a poner bajo la lupa los riesgos asociados a procedimientos estéticos realizados en lugares que no cuentan con las condiciones necesarias o que no cumplen con los requisitos establecidos para este tipo de intervenciones.

Las autoridades deberán determinar, a través de las investigaciones correspondientes y los análisis médicos, qué ocurrió durante el procedimiento y cuáles serían las posibles responsabilidades relacionadas con la muerte de la mujer.

Por ahora, se espera el avance de las diligencias y los resultados de los estudios correspondientes para establecer las causas exactas del fallecimiento.

Autoridades mantienen controles sobre establecimientos estéticos

Este caso se conoce en medio de las alertas generadas por otros hechos relacionados con establecimientos de estética que operaban de manera irregular en Bogotá.

Recientemente, las autoridades realizaron operativos de inspección en varios lugares dedicados a procedimientos estéticos, donde se revisaron las condiciones de funcionamiento y los elementos utilizados durante estas prácticas.

La investigación de este nuevo caso continuará mientras los organismos encargados recopilan información para esclarecer lo sucedido y determinar si existieron fallas relacionadas con la atención recibida por la víctima.