Resumen: Tres personas fueron capturadas en flagrancia en el barrio San José, de Bosa, cuando presuntamente intentaban robar un cargamento de mármol avaluado en cerca de $150 millones. Gracias a la alerta de la víctima y a la rápida reacción de la Policía, fueron recuperadas 82 plaquetas de mármol e inmovilizados una grúa, un montacargas industrial y una tractomula utilizados para transportar la mercancía. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente.

¡Con las manos en la masa! Cayó banda que pretendía robar millonario cargamento de mármol en Bosa

La rápida intervención de uniformados de la Policía de Bogotá evitó que un millonario cargamento de mármol fuera robado en la localidad de Bosa. En medio del operativo, tres personas fueron capturadas en flagrancia cuando, presuntamente, intentaban trasladar la mercancía utilizando varios vehículos de carga.

El procedimiento se desarrolló en el barrio San José, donde un ciudadano solicitó ayuda a los policías adscritos a la Estación de Policía de Bosa tras percatarse de que su cargamento estaba siendo hurtado. La alerta permitió que una patrulla que adelantaba labores de prevención y control acudiera de inmediato al lugar para verificar la situación.

Al llegar al sitio, los uniformados sorprendieron a varias personas mientras manipulaban la carga. Según la información entregada por las autoridades, los sospechosos intentaron escapar al notar la presencia policial; sin embargo, fueron interceptados y tres de ellos quedaron capturados en el lugar de los hechos.

La rápida reacción evitó un millonario hurto

Durante la inspección realizada por los policías se estableció que los capturados utilizaban una grúa, un montacargas industrial y una tractomula para movilizar el material que, presuntamente, acababan de sustraer. En total fueron recuperadas 82 plaquetas de mármol, cuyo valor comercial fue estimado en cerca de 150 millones de pesos.

Esto le podría interesar: Cirugía terminó en tragedia: condenados dos médicos por muerte de paciente en Bogotá

Como parte del procedimiento, las autoridades también inmovilizaron los tres vehículos que estaban siendo utilizados para transportar la mercancía. Tanto los automotores como el material recuperado quedaron bajo custodia mientras se adelantaban las actuaciones correspondientes.

Así se impidió el hurto de un cargamento de mármol avaluado en $150 millones.@PoliciaBogota capturó a los hombres cuando estaban operando la grúa, el montacargas y la tractomula, donde pretendían trasladar las plaquetas de mármol que habrían sido hurtadas. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad El aviso oportuno de… pic.twitter.com/AxNAdaAG12 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 10, 2026

Capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial y avanzar en el proceso de investigación.

La Policía de Bogotá destacó que la colaboración ciudadana fue determinante para impedir que el hurto se consumara y reiteró el llamado a la comunidad para reportar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia.

Las autoridades recordaron que cualquier situación delictiva o comportamiento contrario a la convivencia puede ser denunciado a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de facilitar la reacción de la Policía y fortalecer las investigaciones que permitan combatir el crimen en la ciudad.