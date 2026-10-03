Resumen: José Elver Palencia falleció luego de sufrir una emergencia mientras se encontraba en la zona de comidas de un concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en Garzón, Huila. El hombre fue atendido por organismos de socorro y trasladado a un hospital, donde murió horas después. Tras enterarse de lo ocurrido, Jhonny Rivera pidió ayuda para ubicar a sus familiares y poder conocer más detalles del caso.

¡Tragedia en pleno concierto! Fan de Jhonny Rivera murió durante presentación en Huila: artista busca a sus familiares

Una noche de música en la Concha Acústica de Garzón, Huila, terminó marcada por la muerte de José Elver Palencia, quien había asistido al evento en el que se presentaron Jhonny Rivera y Nelson Velásquez. El hombre se encontraba en el lugar durante la madrugada del domingo 27 de septiembre cuando presentó una emergencia que obligó a activar la atención de los organismos de socorro.

De acuerdo con las versiones recogidas de testigos por Semana, Palencia estaba en la zona destinada a la venta de alimentos y había comprado un chorizo para comer. Mientras se encontraba allí, las personas que estaban cerca observaron que comenzó a presentar dificultades para respirar y alertaron sobre la situación.

La emergencia ocurrió mientras avanzaba el concierto

En medio de la confusión inicial, algunos asistentes pensaron que Palencia se había desmayado. La alerta permitió que integrantes de la Cruz Roja llegaran hasta el sitio para prestarle atención y posteriormente retirarlo de la zona donde se encontraba.

El episodio se presentó mientras Jhonny Rivera permanecía sobre el escenario. Según la información entregada sobre el momento de la emergencia, el cantante interpretaba la canción Comprendí que te perdí cuando los organismos de socorro atendieron al hombre.

Después de recibir la atención inicial, Palencia fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, un centro asistencial ubicado cerca de la Concha Acústica. Pese a la atención médica recibida, el hombre murió durante la madrugada.

Su identidad tardó en ser establecida

Uno de los aspectos que dificultó inicialmente la identificación de Palencia fue que, según información publicada por medios locales como La Preferida Pitalito, habría llegado al hospital sin documentos personales. Por esta razón, en las primeras horas no fue posible establecer quién era.

José Elver Palencia había asistido al concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en la Concha Acústica de Garzón, Huila. Durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, en medio del evento, se dirigió a la zona de comidas y compró un chorizo porque tenía hambre, según… pic.twitter.com/109iNwpcMd — El Colombiano (@elcolombiano) October 2, 2026

Una vez se logró confirmar su identidad, se conoció que se trataba de José Elver Palencia, residente de Maíto, centro poblado de Tarqui, Huila. La noticia generó pesar entre habitantes de esta comunidad, quienes lo recordaron a través de publicaciones en redes sociales.

Una página dedicada a compartir información de Maíto, que cuenta con más de 4.400 seguidores, publicó un mensaje de condolencias tras conocerse la muerte del hombre.

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“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de José Elver Palencia, un querido paisano, recordado por ser un hombre trabajador, amable y de gran carisma. Su alegría y la manera especial de compartir con quienes lo rodeaban permanecerán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Desde Maito Huila Mi Pueblo, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza y que su recuerdo permanezca siempre en nuestros corazones”.

Jhonny Rivera pidió ayuda para contactar a sus allegados

La noticia también llegó hasta Jhonny Rivera después de finalizar su presentación. El artista manifestó que quería conocer directamente lo ocurrido y, especialmente, establecer comunicación con los familiares de Palencia.

A través de una historia publicada en Instagram, el cantante se dirigió a las personas que viven en Garzón y solicitó colaboración para localizar a los allegados del hombre. Rivera explicó que había recibido versiones diferentes sobre la emergencia y que quería hablar con la familia antes de conocer más detalles.

“Oye, tú que eres de Garzón, ¿me puedes ayudar a ubicar la familia del muchacho que murió cuando yo estaba cantando? Es que hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto, y quiero hablar con la familia”.

El cantante también manifestó que el caso lo había afectado emocionalmente, especialmente porque algunas personas le habían contado que Palencia era seguidor de su música.

“Quiero conocer un poquitico este caso, porque me ha tenido como achicopalado. Que era muy fan mío, me han dicho, pues me han escrito muchas cosas”.

Rivera indicó además que su equipo de trabajo podía recibir información de los familiares para facilitar el contacto. La intención expresada por el artista era poder conversar directamente con ellos y conocer de primera mano lo sucedido.

Por el momento, las versiones conocidas sobre lo ocurrido corresponden a testimonios y a la información difundida después de la emergencia. El cantante, precisamente, manifestó que buscaba comunicarse con la familia para conocer mayores detalles del caso.

La muerte de José Elver Palencia ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, después de que fuera trasladado desde la Concha Acústica hasta el Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.