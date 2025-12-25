¡Tragedia en plena Navidad! Tres niños y dos adultos resultaron lesionados tras incendio provocado por un volador en Medellín

Durante la madrugada de Navidad, un incendio domiciliario dejó a tres menores de edad y dos adultos heridos en el sector Granizal, Medellín. La situación fue informada por el alcalde Federico Gutiérrez a través de su cuenta de X, comunicando a la ciudadanía los detalles del incidente y el estado de los afectados.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 2:49 a. m., cuando un volador cayó sobre una vivienda ubicada en la Cra. 38 x 104, generando llamas y humo que afectaron a los integrantes de la familia. De inmediato se activó la línea 123, movilizando a dos tripulaciones de Bomberos Medellín y a equipos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), quienes lograron controlar la emergencia y evacuar a los heridos.

Estado de los heridos

Los tres menores, de 6, 8 y 11 años, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la inhalación prolongada de humo, lo que representa un riesgo grave para su salud. Entre los adultos, la mujer ya fue dada de alta tras recibir atención médica, mientras que el hombre continúa bajo evaluación en Urgencias.

El equipo técnico de Bomberos Medellín evalúa los daños estructurales de la vivienda, mientras que el equipo social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento y asistencia integral a la familia afectada, incluyendo apoyo emocional y ayuda para cubrir necesidades básicas tras la emergencia.

Incendios por pólvora en diciembre

Este incidente representa el cuarto incendio registrado en Medellín durante diciembre vinculado al uso de pólvora o globos de mecha. Las autoridades alertan sobre el riesgo extremo que estas prácticas representan, especialmente para niños y niñas, e instan a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar tragedias.

El alcalde Federico Gutiérrez recalcó la importancia de la prevención y recordó que proteger la vida y la integridad de los ciudadanos es una responsabilidad colectiva. Las familias deben priorizar la seguridad y evitar conductas que puedan derivar en incidentes durante las festividades.

Bomberos Medellín y el DAGRD recomiendan extremar precauciones en el uso de voladores y otros elementos pirotécnicos, además de supervisar constantemente a los niños durante las celebraciones. Las autoridades continúan monitoreando la situación y ofreciendo apoyo a las familias afectadas.