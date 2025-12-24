Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Durante 2025, Medellín ejecutó 176 intervenciones de limpieza, ornato y mantenimiento en sus cinco corregimientos, incluyendo lavado de áreas, pintura, retiro de maleza y recolección de residuos. Además, se realizaron 29 ferias interinstitucionales que acercaron servicios de salud, educación, cultura y seguridad a los ciudadanos. Altavista y San Antonio de Prado lideraron las intervenciones, mientras que San Cristóbal registró la mayor asistencia en las ferias. Estas acciones buscan garantizar espacios limpios, seguros y fomentar la participación comunitaria en las zonas rurales.

¡Espacios públicos renovados! Medellín realizó 176 intervenciones de limpieza y ferias comunitarias en sus corregimientos

Durante 2025, los cinco corregimientos de Medellín registraron un total de 176 intervenciones de limpieza, ornato y mantenimiento de espacios públicos. Estas acciones incluyeron lavado de áreas, pintura de mobiliario urbano, retiro de maleza y publicidad prohibida, limpieza de zonas verdes y duras, así como recolección de residuos, consolidando un esfuerzo integral por mantener la ciudad limpia y ordenada.

El gerente de Corregimientos, Andrés Felipe López Vergara, destacó que las jornadas contaron con la coordinación del Comité de Aseo y Ornato, encargado de la siembra y mantenimiento de jardines, limpieza de quebradas, señalización de postes y desmonte de cambuches, en colaboración con diversas dependencias y entidades aliadas.

Por corregimiento, Altavista lideró con 59 intervenciones, seguida de San Antonio de Prado con 54, San Cristóbal con 42, Santa Elena con 15 y San Sebastián de Palmitas con seis.

Esto le podría interesar: “Gracias por no dejar hundir el barco”: así fue la conmovedora fiesta de fin de año que Epa Colombia organizó para sus trabajadores

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además, se realizaron 29 ferias interinstitucionales, acercando a los ciudadanos servicios de salud, Buen Comienzo, Medio Ambiente, Mujeres, Inder, Hacienda, Gestión y Control Territorial, Paz y Derechos Humanos, Cultura Ciudadana, Seguridad y Convivencia, entre otros.

En cuanto a la participación de la comunidad, San Cristóbal registró la mayor asistencia con 12.570 atenciones, seguido por Altavista con 2.928, San Antonio de Prado con 2.257, San Sebastián de Palmitas con 1.903 y Santa Elena con 636.

Con estas acciones, el distrito busca garantizar espacios limpios, seguros y ordenados, al tiempo que acerca la oferta institucional a cada comunidad rural, impulsando un desarrollo integral y sostenible en los corregimientos.