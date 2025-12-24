¡Espacios públicos renovados! Medellín realizó 176 intervenciones de limpieza y ferias comunitarias en sus corregimientos

Resumen: Durante 2025, Medellín ejecutó 176 intervenciones de limpieza, ornato y mantenimiento en sus cinco corregimientos, incluyendo lavado de áreas, pintura, retiro de maleza y recolección de residuos. Además, se realizaron 29 ferias interinstitucionales que acercaron servicios de salud, educación, cultura y seguridad a los ciudadanos. Altavista y San Antonio de Prado lideraron las intervenciones, mientras que San Cristóbal registró la mayor asistencia en las ferias. Estas acciones buscan garantizar espacios limpios, seguros y fomentar la participación comunitaria en las zonas rurales.
Durante 2025, los cinco corregimientos de Medellín registraron un total de 176 intervenciones de limpieza, ornato y mantenimiento de espacios públicos. Estas acciones incluyeron lavado de áreas, pintura de mobiliario urbano, retiro de maleza y publicidad prohibida, limpieza de zonas verdes y duras, así como recolección de residuos, consolidando un esfuerzo integral por mantener la ciudad limpia y ordenada.
El gerente de Corregimientos, Andrés Felipe López Vergara, destacó que las jornadas contaron con la coordinación del Comité de Aseo y Ornato, encargado de la siembra y mantenimiento de jardines, limpieza de quebradas, señalización de postes y desmonte de cambuches, en colaboración con diversas dependencias y entidades aliadas.
Por corregimiento, Altavista lideró con 59 intervenciones, seguida de San Antonio de Prado con 54, San Cristóbal con 42, Santa Elena con 15 y San Sebastián de Palmitas con seis.
Además, se realizaron 29 ferias interinstitucionales, acercando a los ciudadanos servicios de salud, Buen Comienzo, Medio Ambiente, Mujeres, Inder, Hacienda, Gestión y Control Territorial, Paz y Derechos Humanos, Cultura Ciudadana, Seguridad y Convivencia, entre otros.
En cuanto a la participación de la comunidad, San Cristóbal registró la mayor asistencia con 12.570 atenciones, seguido por Altavista con 2.928, San Antonio de Prado con 2.257, San Sebastián de Palmitas con 1.903 y Santa Elena con 636.
Con estas acciones, el distrito busca garantizar espacios limpios, seguros y ordenados, al tiempo que acerca la oferta institucional a cada comunidad rural, impulsando un desarrollo integral y sostenible en los corregimientos.
