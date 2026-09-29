¡Tragedia en plena competencia! Joven de 20 años murió durante carrera de trail running en Alejandría

Resumen: Rodolfo Morales, de 20 años, falleció durante el Trail Running El Paso del Arriero, realizado en Alejandría. Tras la emergencia, organismos de socorro adelantaron labores de búsqueda y recuperación, mientras los organizadores expresaron sus condolencias y señalaron que las circunstancias del caso serán determinadas por las autoridades.

Una jornada deportiva terminó en tragedia este domingo 27 de septiembre en Alejandría, Oriente antioqueño, luego de que un joven de 20 años falleciera durante el Trail Running El Paso del Arriero. La víctima fue identificada como Rodolfo Morales, quien hacía parte de los participantes de esta competencia desarrollada en zona rural del municipio.

De acuerdo con los reportes conocidos sobre la emergencia, el participante habría ingresado a la cascada Velo de la Novia mientras realizaba el recorrido y posteriormente no volvió a salir a la superficie. Ante la situación, los organismos de socorro activaron un operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas por las características del lugar.

Organismos de socorro recuperaron el cuerpo

Los Bomberos de Alejandría atendieron inicialmente la emergencia y posteriormente se sumaron organismos de socorro de municipios vecinos a las labores de búsqueda. El procedimiento continuó hasta la tarde del domingo, cuando finalmente fue recuperado el cuerpo del joven.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento deberán ser establecidas por las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar qué sucedió durante el desarrollo de la competencia.

Organizadores se pronunciaron tras la tragedia

Luego del hecho, el Comité Organizador de El Paso del Arriero publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Rodolfo Morales. “Recibimos esta situación con profundo pesar”, señalaron los responsables del evento al referirse al fallecimiento del participante.

En la misma publicación, los organizadores indicaron que “las circunstancias relacionadas con este lamentable acontecimiento serán objeto de la investigación correspondiente” y manifestaron su disposición para entregar la información que sea requerida por las autoridades con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La organización también sostuvo que la competencia se desarrolló bajo los términos y condiciones establecidos para los participantes. Según explicaron, el reglamento contemplaba requisitos de participación, comportamiento deportivo, atención básica de primeros auxilios, disposiciones de seguridad y el reconocimiento de los riesgos inherentes a la práctica del trail running.

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Frente a la posibilidad de que se determinen responsabilidades por lo sucedido, el Comité Organizador recalcó que “corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades que puedan derivarse de los hechos ocurridos”. También agradeció a los Bomberos, voluntarios, personal logístico, equipos de apoyo y a la comunidad de Alejandría por su participación durante la jornada.

Una competencia inspirada en los arrieros antioqueños

El Trail Running El Paso del Arriero se desarrolla sobre escenarios naturales y lleva a los corredores por senderos y terrenos de montaña, en recorridos que pueden incluir barro, rocas, raíces y pasos de agua. La competencia está inspirada en la tradición de los arrieros antioqueños y en los caminos que durante décadas atravesaron para transportar carga por las montañas.

En la presentación del evento, sus organizadores explican que la carrera busca convertir ese territorio en un escenario deportivo que recuerde la historia de quienes recorrieron estas rutas. Precisamente, el domingo 27 de septiembre, la competencia se vio marcada por la muerte de Rodolfo Morales, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias del caso.