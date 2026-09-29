Resumen: Anorí enfrenta alertas de seguridad por homicidios y la presencia de grupos ilegales en Liberia-El Charcón. Autoridades buscan reforzar la presencia policial.

Anorí sigue en alerta: homicidios y guerra de grupos ilegales tienen en vilo a sus habitantes

La situación de orden público en el municipio de Anorí, ubicado en el departamento de Antioquia, continúa bajo la lupa de las autoridades departamentales tras una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a la comunidad local.

Mientras que en el casco urbano se han reportado diversos homicidios focalizados principalmente en personas foráneas, la tensión escaló de manera preocupante en el corregimiento de Liberia-El Charcón debido a las confrontaciones armadas entre estructuras criminales.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, indicó este martes 29 de septiembre que el casco urbano presenta una relativa calma, aunque reconoció que persisten focos críticos que ameritan vigilancia constante.

Uno de los episodios más graves ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando integrantes del Clan del Golfo retuvieron a ocho personas en el centro poblado, incluido un líder comunal. Si bien cuatro fueron liberadas inicialmente y tres de los desaparecidos aparecieron sin vida con el paso de los días, la última rehén, una mujer dedicada a la minería informal identificada como Durley, recuperó recientemente su libertad tras permanecer un mes en cautiverio.

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Ante este panorama de zozobra, la Gobernación de Antioquia solicitó formalmente al Ministerio de Defensa la instalación de un puesto policial permanente en el corregimiento, una iniciativa que actualmente estudia la cartera ministerial junto con la evaluación de terrenos para una futura estación.

Paralelamente, las autoridades enfrentan restricciones impuestas por el frente 36, el cual prohibió el ingreso de vehículos distribuidores de bebidas alcohólicas a Anorí bajo falsas acusaciones de filtración de información, evidenciando el complejo reto institucional para recuperar el control territorial.

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