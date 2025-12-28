¡Tragedia en Palmira! Niña de cuatro años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre

Un paseo familiar terminó en tragedia en el área rural de Palmira, Valle del Cauca, luego de que una niña de cuatro años perdiera la vida tras sufrir un accidente mientras participaba en una actividad recreativa ofrecida por un establecimiento campestre.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en un restaurante ubicado en un corregimiento de este municipio, hasta donde la menor había llegado junto a sus padres. En el lugar, la niña accedió a montar un caballo, actividad que hacía parte de la oferta recreativa del sitio y que contaba con el acompañamiento de un trabajador encargado.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, durante el recorrido el caballo tuvo una reacción inesperada que provocó que la menor cayera al suelo. El impacto le ocasionó lesiones de gravedad que derivaron en su fallecimiento, pese a los intentos de auxilio realizados por familiares y personal del establecimiento.

La Policía Nacional confirmó que el caso es atendido por la Seccional de Investigación Criminal, que adelanta las diligencias necesarias para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y si existían las condiciones de seguridad adecuadas para este tipo de actividades, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades reiteraron el llamado a extremar los cuidados y protocolos de seguridad en espacios turísticos y recreativos que incluyan interacción con animales, con el fin de prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida de los visitantes.