Resumen: La Policía de Cali desmanteló a la banda ‘Los Agredo’, dedicada al robo exprés de motos y a la extorsión de sus víctimas. Cinco adultos fueron capturados y un menor aprehendido, mientras se incautaron motos, un arma traumática y herramientas utilizadas para cometer los hurtos.

Armas, mazos e inhibidores de señal: así operaban ‘Los Agredo’, la banda que azotaba las comunas de Cali

Una banda que operaba con rapidez y violencia fue desarticulada tras meses de seguimiento policial. Conocidos como ‘Los Agredo’, sus integrantes se especializaban en el robo de motocicletas, combinando intimidación directa y el uso de herramientas artesanales para abrir los sistemas de encendido.

Su modus operandi incluía dos escenarios: atacar a motociclistas en la calle con armas de fuego o aprovechar que las motos estaban solas para desactivarlas en cuestión de segundos con un mazo improvisado. Luego de sustraerlas, los delincuentes bloqueaban cualquier rastreo mediante inhibidores de señal, trasladando los vehículos a zonas alejadas para asegurar su control.

El siguiente paso era la extorsión: las víctimas recibían llamadas exigiendo sumas entre tres y siete millones de pesos a cambio de recuperar sus motos. Quienes no pagaban, veían sus vehículos ingresar al mercado ilegal.

Las autoridades dieron con la banda luego de un trabajo investigativo de cuatro meses que permitió identificar a los líderes y su esquema de operación. Seis allanamientos en los corregimientos de Golondrinas y Montebello dejaron como resultado cinco capturas y la aprehensión de un adolescente de 17 años. Entre los detenidos se encuentran alias ‘Keiner’, ‘Sunce’, ‘Yorma’, ‘Deiner’ y ‘Pacheco’.

En los operativos se incautaron dos motocicletas, un arma traumática, varios celulares y la herramienta usada para los hurtos. Los adultos fueron enviados a prisión, mientras que el menor quedó bajo custodia en un centro de internamiento preventivo.

¡CAYERON ‘LOS AGREDO’! ️

Desarticulada esta estructura delincuencial responsable de al menos 50 hurtos de motocicletas en #Cali y la vía a Yumbo. Usaban armas, inhibidores y herramientas artesanales para delinquir. 6 capturados ya están tras las rejas. pic.twitter.com/cZqtayVXMs — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) December 28, 2025

La Policía Metropolitana de Cali destacó que esta banda habría estado involucrada en aproximadamente 50 hurtos de motocicletas, afectando principalmente a las comunas 2, 4 y 8, así como la vía entre Cali y Yumbo.

Con la captura de ‘Los Agredo’, la ciudad espera reducir los robos exprés y enviar un mensaje contundente a quienes utilizan la violencia y la extorsión para delinquir.