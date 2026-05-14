¡Tragedia en Norte de Santander! 30 menores resultaron heridos tras grave accidente de bus escolar

Resumen: Un bus escolar que transportaba a 30 menores se salió de la vía en zona rural de Lourdes, dejando a todos los estudiantes lesionados. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la región, mientras que los casos más graves fueron remitidos a hospitales de Cúcuta y Gramalote. Las autoridades investigan las causas del accidente y, según información de Caracol Radio, cuatro menores presentan lesiones de mayor gravedad, aunque no se reportan víctimas fatales.

Un accidente de tránsito registrado en la tarde del jueves 14 de mayo en zona rural del municipio de Lourdes dejó a 30 menores de edad lesionados luego de que el bus escolar en el que se movilizaban se saliera de la vía en el sector conocido como la Curva de Los Parra, en el corredor que comunica las veredas La Alianza y La Armenia.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el vehículo habría presentado una falla mecánica, presuntamente relacionada con el sistema de frenos, situación que ocasionó que el conductor perdiera el control y terminara fuera de la carretera. En el momento del siniestro, el automotor transportaba a estudiantes entre los 11 y 16 años que regresaban a sus viviendas tras la jornada académica.

Atención de los menores tras el accidente

Tras el hecho, los menores fueron auxiliados y trasladados a distintos centros asistenciales de la región. Una parte de los afectados fue remitida inicialmente al puesto de salud del municipio, mientras que otros casos con mayor complejidad fueron enviados a hospitales de Gramalote y de la ciudad de Cúcuta para atención especializada.

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Según información de Caracol Radio, cuatro de los estudiantes presentan lesiones de mayor gravedad, entre ellas politraumatismos en la cabeza y fracturas en extremidades, mientras que el resto registra golpes y laceraciones de diversa consideración. También se indicó que algunos de los menores ya fueron dados de alta, aunque varios permanecen bajo observación médica.

#Atención #NorteDeSantander

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Un accidente de tránsito se registró este jueves en el municipio de Lourdes, Norte de Santander, luego de que un bus escolar… pic.twitter.com/PczRHUHamk — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) May 14, 2026

Investigación en curso

Las autoridades competentes avanzan en la verificación de las condiciones del vehículo y en la revisión de la documentación correspondiente para establecer si el bus cumplía con los requisitos necesarios para prestar el servicio de transporte escolar. Por ahora, no se reportan víctimas fatales y el estado de salud de los menores continúa siendo monitoreado por el personal médico.