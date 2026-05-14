Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Duro golpe a las disidencias! Ejército da de baja a seis presuntos guerrilleros en combates entre Cauca y Huila

    Atención! Fuertes combates entre el Ejército y el Bloque Isaías Pardo en los límites de Cauca y Huila dejan hasta el momento seis neutralizados

    Publicado por: SoloDuque

    ejercito combates cauca
    Foto Ejército Nacional
    ¡Duro golpe a las disidencias! Ejército da de baja a seis presuntos guerrilleros en combates entre Cauca y Huila

    Resumen: La institución reafirmó su compromiso con la seguridad de la población civil, advirtiendo que continuará de manera sostenida con estas operaciones en el suroccidente del país

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En una contundente ofensiva para recuperar el control territorial en el suroccidente del país, el Ejército Nacional reportó este jueves el desarrollo de fuertes combates contra grupos armados ilegales en la zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y el Huila.

    A través de un reporte de última hora, la institución castrense confirmó que las tropas se enfrentaron a integrantes de las disidencias de las FARC, logrando propinar un duro golpe a sus estructuras armadas.

    El epicentro de las operaciones y los resultados

    Los enfrentamientos armados se registran en la zona rural del municipio de Belalcázar (Páez), en el departamento del Cauca. De acuerdo con la información oficial emitida por el Ejército Nacional, las tropas sostienen combates directos contra miembros de la estructura residual Ismael Ruiz, la cual pertenece al denominado Bloque Isaías Pardo.

    Como resultado de esta acción ofensiva desplegada por las Fuerzas Militares, el balance preliminar arroja:

    Seis neutralizados: Hasta el momento, se reporta la muerte en desarrollo de operaciones militares de seis presuntos integrantes de este grupo armado organizado residual.

    El cabecilla en la mira: Las autoridades confirmaron que la estructura afectada en estos combates se encuentra bajo el mando delictivo de un sujeto conocido con el alias de ‘Fernando Gómez’.

    Operaciones sostenidas para consolidar el territorio

    Tras los intensos combates, el Ejército Nacional informó que el despliegue operacional continúa activo en el sector. En estos momentos, unidades militares avanzan en maniobras tácticas con un triple objetivo: consolidar el área de los enfrentamientos, verificar la situación de seguridad en la zona y establecer plenamente las identidades de los seis sujetos abatidos.

    Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la seguridad de la población civil, advirtiendo que continuará de manera sostenida con estas operaciones en el suroccidente del país. El objetivo es seguir golpeando con contundencia las capacidades logísticas y armadas de los grupos ilegales que generan zozobra en los departamentos del Huila y el Cauca.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.