Resumen: La institución reafirmó su compromiso con la seguridad de la población civil, advirtiendo que continuará de manera sostenida con estas operaciones en el suroccidente del país

¡Duro golpe a las disidencias! Ejército da de baja a seis presuntos guerrilleros en combates entre Cauca y Huila

Minuto30.com .- En una contundente ofensiva para recuperar el control territorial en el suroccidente del país, el Ejército Nacional reportó este jueves el desarrollo de fuertes combates contra grupos armados ilegales en la zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y el Huila.

A través de un reporte de última hora, la institución castrense confirmó que las tropas se enfrentaron a integrantes de las disidencias de las FARC, logrando propinar un duro golpe a sus estructuras armadas.

El epicentro de las operaciones y los resultados

Los enfrentamientos armados se registran en la zona rural del municipio de Belalcázar (Páez), en el departamento del Cauca. De acuerdo con la información oficial emitida por el Ejército Nacional, las tropas sostienen combates directos contra miembros de la estructura residual Ismael Ruiz, la cual pertenece al denominado Bloque Isaías Pardo.

Como resultado de esta acción ofensiva desplegada por las Fuerzas Militares, el balance preliminar arroja:

Seis neutralizados: Hasta el momento, se reporta la muerte en desarrollo de operaciones militares de seis presuntos integrantes de este grupo armado organizado residual.

El cabecilla en la mira: Las autoridades confirmaron que la estructura afectada en estos combates se encuentra bajo el mando delictivo de un sujeto conocido con el alias de ‘Fernando Gómez’.

Operaciones sostenidas para consolidar el territorio

Tras los intensos combates, el Ejército Nacional informó que el despliegue operacional continúa activo en el sector. En estos momentos, unidades militares avanzan en maniobras tácticas con un triple objetivo: consolidar el área de los enfrentamientos, verificar la situación de seguridad en la zona y establecer plenamente las identidades de los seis sujetos abatidos.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la seguridad de la población civil, advirtiendo que continuará de manera sostenida con estas operaciones en el suroccidente del país. El objetivo es seguir golpeando con contundencia las capacidades logísticas y armadas de los grupos ilegales que generan zozobra en los departamentos del Huila y el Cauca.