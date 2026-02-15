¡Tragedia en Necoclí! Menor de 16 años murió tras caer del puente sobre el río Mulatos

Resumen: Un menor de 16 años murió en la madrugada del 15 de febrero tras caer desde el puente sobre el río Mulatos, en zona rural de Necoclí, en un tramo que presenta afectaciones por las recientes lluvias. En el sector se adelantan trabajos para recuperar la movilidad y se mantiene una solución provisional mientras avanzan las intervenciones, al tiempo que las autoridades verifican las circunstancias del hecho.

En la madrugada de este 15 de febrero, un adolescente de 16 años perdió la vida tras caer en motocicleta desde el puente sobre el río Mulatos, en zona rural de Necoclí. El accidente ocurrió en un tramo de la vía que presenta afectaciones estructurales como consecuencia de las recientes lluvias en la región.

De acuerdo con la información conocida, el menor transitaba por el sector cuando, al parecer, no advirtió el deterioro de la estructura, presuntamente debido a la poca visibilidad en el lugar. La caída le provocó lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte en el sitio. Habitantes cercanos acudieron tras percatarse de lo sucedido, pero ya no fue posible auxiliarlo.

El fallecimiento ha generado consternación entre residentes del municipio, especialmente en las comunidades rurales cercanas al lugar del accidente.

Un puente con daños tras la temporada de lluvias

El puente sobre el río Mulatos resultó seriamente comprometido tras las precipitaciones registradas en el Urabá antioqueño. La estructura, de aproximadamente 60 metros de longitud, conecta a Necoclí con San Juan de Urabá y constituye además un corredor estratégico entre los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Esto le podría interesar: ¡Tensión en San Andrés de Cuerquia! Tropas del Ejército enfrentan a grupo armado en la vereda San Miguel

Las autoridades adelantan verificaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro, en un punto donde actualmente se ejecutan trabajos para recuperar la movilidad. Luego de los daños ocasionados por la temporada de lluvias en el puente sobre el río Mulatos, se habilitó una estructura provisional que permite el tránsito de manera temporal mientras se desarrollan las obras definitivas.

De forma paralela, la Gobernación de Antioquia avanza en intervenciones sobre la base y los soportes del paso vehicular, con la proyección de instalar en aproximadamente un mes la nueva infraestructura que permitirá restablecer por completo la circulación en esta importante vía nacional.

Frente a lo ocurrido, miembros de la comunidad reiteraron la necesidad de reforzar la señalización y adoptar medidas adicionales de prevención en el área intervenida. No obstante, desde Invías se indicó que en el sector existen señales instaladas que advierten sobre la situación del puente.