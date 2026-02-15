Resumen: En la vereda San Miguel, del municipio de San Andrés de Cuerquia, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional enfrentan a un grupo armado organizado. Las operaciones ofensivas continúan en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial sobre los resultados.

¡Tensión en San Andrés de Cuerquia! Tropas del Ejército enfrentan a grupo armado en la vereda San Miguel

En el marco de las operaciones militares que adelanta el Ejército Nacional en el norte del departamento de Antioquia, tropas de la Cuarta Brigada enfrentan a integrantes de un grupo armado organizado en el sector de la vereda San Miguel, jurisdicción del municipio de San Andrés de Cuerquia.

Estas acciones ofensivas se encuentran en desarrollo y tienen como objetivo neutralizar a los integrantes del grupo ilegal. Hasta el momento, el Ejército no ha informado sobre víctimas, heridos ni capturas, y continúa monitoreando la situación en la zona.

Las autoridades han señalado que se espera un informe oficial en las próximas horas, en el que se dará un balance detallado de los resultados de las operaciones militares. Mientras tanto, la Cuarta Brigada mantiene presencia activa en la región, ejecutando las acciones planificadas según lo indicado por la institución.

Este operativo se suma a los esfuerzos del Ejército Nacional por mantener el control y la seguridad en los sectores donde operan estructuras armadas ilegales, en coordinación con los organismos oficiales encargados del monitoreo y la gestión de la seguridad en Antioquia.