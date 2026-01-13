¡Tragedia en Nechí! Un voraz incendio destruyó la escuela rural de la vereda Malanoche

Resumen: Un incendio registrado el lunes 12 de enero destruyó por completo la Institución Educativa Rural Trinidad Arriba en la vereda Malanoche, Nechí, Antioquia. La conflagración, posiblemente originada por un cortocircuito tras el restablecimiento del servicio eléctrico, dejó sin escuela a cerca de 30 niños. La estructura se consumió casi en su totalidad, y la comunidad, de difícil acceso por vía fluvial, espera apoyo de las autoridades para garantizar la continuidad educativa.

Un incendio registrado en la tarde del lunes 12 de enero destruyó por completo la Institución Educativa Rural Trinidad Arriba, ubicada en la vereda Malanoche, zona rural del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. La emergencia dejó sin escuela a cerca de 30 niños y niñas, que dependían de este único plantel en la zona.

La conflagración ocurrió en un sector de difícil acceso, habitado por aproximadamente 100 personas, al que solo es posible llegar por vía fluvial. Esta condición dificultó la atención inmediata del siniestro y obligó a la comunidad a intentar controlar las llamas con medios rudimentarios.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nechí, los vecinos intentaron apagar el fuego con baldes de agua y una motobomba, pero las llamas avanzaron rápidamente y consumieron la estructura principal de la escuela, salvo la habitación destinada a la docente.

El comandante Juan Alcides Rentería Gómez explicó que la hipótesis preliminar apunta a una falla eléctrica como origen del incendio. Tras el restablecimiento del servicio de energía en la vereda, una sobrecarga en un contador expuesto a la humedad habría provocado un cortocircuito que inició el fuego.

Las pérdidas materiales fueron totales: pupitres, libros, ventiladores, equipos de cocina, neveras, estufas y demás provisiones escolares quedaron destruidos, dejando a los estudiantes sin recursos básicos para su aprendizaje. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

La destrucción de la escuela representa un impacto significativo para la comunidad, ya que era el único espacio educativo disponible para los niños de la vereda. Mientras se evalúan las acciones para garantizar la continuidad académica, la comunidad espera una respuesta urgente de las autoridades locales y departamentales que permita retomar las clases y asegurar el derecho a la educación de los menores afectados.