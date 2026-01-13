Derrumbes e inundaciones en Antioquia: el saldo de las lluvias ya supera las 1.300 familias afectadas

Resumen: Las fuertes lluvias en Antioquia han generado múltiples emergencias por derrumbes e inundaciones en municipios como Uramita, San Francisco y Turbo, con un balance superior a 1.300 familias afectadas. El Dagran apoya la atención con personal técnico y maquinaria, mientras las autoridades advierten que las precipitaciones están asociadas a la transición climática y a condiciones del fenómeno de La Niña, aunque se espera una disminución en las próximas semanas.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en Antioquia han generado múltiples emergencias en diferentes municipios del departamento, situación que ha requerido la intervención del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), que actualmente apoya las labores de atención con personal técnico especializado y maquinaria amarilla.

De acuerdo con el balance entregado por el director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga Gómez, en lo corrido de 2026 se han reportado 11 emergencias, de las cuales siete están asociadas directamente a las lluvias, dejando un saldo preliminar de 1.322 familias afectadas en el departamento.

Durante el fin de semana, los consejos municipales de gestión del riesgo informaron sobre tres nuevas emergencias ocurridas en los municipios de Uramita, San Francisco y Turbo, las cuales están siendo atendidas de manera articulada con las autoridades locales.

En Uramita, un movimiento en masa registrado en el sector El Tigre, de la vereda Murrapal, provocó afectaciones en la vía rural. Ante esta situación, el Dagran desplazó personal técnico al lugar para realizar la evaluación de riesgos y definir las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad y la movilidad en la zona.

Una situación similar se presentó en San Francisco, donde las fuertes lluvias del sábado ocasionaron un deslizamiento en la vía San Francisco – San Isidro, generando dificultades en el tránsito y afectando a una familia. En este municipio también se realizó una inspección técnica y se anunció el envío de maquinaria amarilla para apoyar las labores de atención y mitigación.

En el municipio de Turbo, las precipitaciones provocaron inundaciones en la zona rural de Los Manatíes, con afectaciones a viviendas y cultivos. Según el reporte preliminar, cerca de 40 familias resultaron damnificadas. Frente a este escenario, el Dagran avanza en la gestión de recursos para que el municipio pueda ejecutar obras como la construcción de jarillones y el mejoramiento de la capacidad hidráulica de los afluentes, con el fin de reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

El director encargado del Dagran explicó que, según los reportes del IDEAM y los pronósticos del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), el departamento atraviesa una época de transición climática, con advertencias asociadas a condiciones del fenómeno de La Niña, lo que ha favorecido el incremento de las lluvias desde octubre de 2025.

No obstante, las autoridades indicaron que se espera una disminución de las precipitaciones durante las dos últimas semanas de enero, aunque se mantiene el monitoreo permanente y el llamado a los municipios para reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.