¡Tragedia en mina de Segovia! Joven de 23 años muere tras caer al vacío desde 200 metros de altura

Un trágico accidente ocurrido en una explotación minera del Nordeste antioqueño dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años. El hecho se registró en la mina El Silencio, ubicada en el municipio de Segovia, y actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Jaider Enrique Sanmartín Céspedes, quien falleció luego de caer a gran profundidad dentro de uno de los conductos de la mina. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el joven se encontraba en el interior del socavón cuando ocurrió el incidente que terminó provocando su muerte.

Ingreso irregular a la mina

Según información conocida sobre el caso, Sanmartín habría ingresado al lugar acompañado por otra persona, presuntamente con la intención de extraer material mineral. Sin embargo, durante su permanencia dentro de la mina se presentó la emergencia.

En circunstancias que aún son materia de verificación, el joven cayó por un conducto de ventilación —conocido en la actividad minera como “chimenea”— desde una altura cercana a los 200 metros, una caída que le ocasionó graves lesiones.

De acuerdo con información de la Policía de Antioquia suministrada a El Colombiano, el hecho ocurrió el miércoles 4 de marzo y el joven habría ingresado de manera irregular a la mina operada por la empresa Aris Mining.

Operativo de rescate e investigaciones

Tras conocerse la situación, organismos de rescate y autoridades locales activaron un operativo para atender la emergencia. Las labores para acceder al punto donde se encontraba el minero resultaron complejas debido a las condiciones del terreno y la profundidad del lugar.

Luego de varias horas de trabajo, los equipos lograron recuperar el cuerpo del joven, el cual presentaba múltiples fracturas producto de la caída. Posteriormente fue trasladado a la superficie para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y confirmar las circunstancias en las que el joven ingresó al socavón.