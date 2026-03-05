Resumen: Tres soldados fueron enviados a la cárcel por la muerte de un cachorro en una base de Infantería de Marina en Buenaventura. La Fiscalía los acusa de muerte animal agravada.

Soldados a la cárcel por brutal muerte de un cachorro en base militar: uno grabó el ataque

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres soldados investigados por la muerte de un cachorro ocurrida en un puesto avanzado de la Infantería de Marina en Buenaventura, Valle del Cauca.

La decisión se tomó tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que presentó los elementos de prueba recaudados durante la investigación.

Los militares procesados fueron identificados como Abel José, Jorge Luis y John Sebastián, quienes, según el ente acusador, habrían participado en los hechos que terminaron con la vida de un perro recién nacido el pasado 5 de febrero de 2026, en inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad portuaria.

La investigación estuvo a cargo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), que estableció que el cachorro se encontraba cerca de las instalaciones militares cuando fue recogido por los uniformados.

De acuerdo con la reconstrucción del caso presentada ante el juez, uno de los soldados habría tomado al animal y lo llevó hasta una zona de pasto, donde presuntamente lo inmovilizó mientras el cachorro emitía chillidos. Posteriormente, otro de los uniformados intervino con un machete, causándole la muerte.

La Fiscalía también reveló que durante el hecho uno de los soldados grabó el ataque en video, material que posteriormente habría sido compartido a través de redes sociales. Tras la recopilación de las pruebas, las autoridades realizaron la captura de los tres implicados en un operativo conjunto con la Policía Nacional.

Durante la audiencia de imputación, el ente acusador les atribuyó el delito de muerte animal agravada. El juez determinó que los tres permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso penal.

La Fiscalía reiteró que continuará adelantando acciones para sancionar los casos de maltrato animal en el país, recordando que la legislación colombiana contempla penas de prisión y sanciones económicas para quienes incurran en este tipo de conductas contra animales.

