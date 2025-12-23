Menú Últimas noticias
    ¡Tragedia en Miami! La hermana de Lionel Messi sufrió un grave accidente a pocos días de su boda

    María Sol Messi fue trasladada a Argentina para comenzar su recuperación tras las múltiples lesiones que sufrió en el accidente.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Tomada de redes sociales.
    Resumen: María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, sufrió un grave accidente de tráfico en Miami que le provocó fracturas y quemaduras. Tras ser trasladada a Argentina, inició su recuperación, mientras su boda con Julián Arellano quedó pospuesta indefinidamente. La familia la acompaña en este difícil momento, y la comunidad digital sigue de cerca su evolución.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una inesperada situación alteró los planes familiares de los Messi a pocos días de una de las celebraciones más esperadas para comienzos de 2026. María Sol Messi, hermana menor del astro Lionel, sufrió un accidente de tráfico en Miami que la obligó a aplazar temporalmente su boda, originalmente prevista para el 3 de enero en Rosario, Argentina. La noticia ha generado preocupación tanto en su entorno cercano como entre seguidores de la familia, atentos a la evolución de la joven y a los pasos que seguirá su recuperación.

    El accidente ocurrió mientras María Sol, de 32 años, conducía en Miami. Según declaraciones de su madre, Celia Cuccittini, durante una entrevista con Ángel de Brito en el programa LAM de América TV, la joven sufrió una descompensación que provocó que su vehículo impactara contra una pared. Aunque algunas versiones iniciales mencionaron una caída de motocicleta, este detalle aún no ha sido confirmado oficialmente. Cuccittini destacó que su hija se encuentra fuera de peligro, pero que deberá afrontar un proceso de recuperación prolongado.

    Tras el incidente, María Sol fue atendida de urgencia y trasladada a Rosario, su ciudad natal, donde comenzó un tratamiento médico y de rehabilitación. A pesar de la gravedad de las lesiones, la familia informó que su estado es estable.

    El accidente le provocó fracturas en dos vértebras, además de lesiones en el talón y la muñeca, y quemaduras en varias partes del cuerpo que requirieron atención especializada. Las fracturas vertebrales, en particular, demandan un proceso de rehabilitación largo y cuidadoso, con el objetivo de recuperar movilidad y funcionalidad a largo plazo.

    Ante esta situación, María Sol y su familia decidieron posponer indefinidamente la boda con Julián “Tuli” Arellano, entrenador de la categoría Sub‑19 del Inter Miami y su pareja desde hace más de diez años. La ceremonia, que había sido planificada con entusiasmo en Rosario, ahora queda a la espera de que la diseñadora recupere su salud plena antes de fijar una nueva fecha.

    A diferencia de su hermano Lionel, cuya vida está constantemente bajo los reflectores, María Sol ha mantenido un perfil más reservado. Su carrera como diseñadora de moda y empresaria la ha llevado a desarrollar proyectos tanto en Argentina como en España, consolidando una identidad propia más allá del apellido que comparte con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

    La atención ahora se centra en su proceso de recuperación, acompañado del apoyo cercano de su familia y amigos, mientras la comunidad digital espera noticias sobre su evolución.


