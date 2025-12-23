¿Adiós definitivo? El humorista ‘Alerta’ abandonó Colombia tras sufrir aterrador intento de secuestro

Resumen: Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’, decidió mudarse temporalmente a Estados Unidos tras vivir un intento de secuestro en Colombia. El humorista aclaró que no se trata de un adiós definitivo y que seguirá trabajando y manteniendo su vínculo con el país desde el exterior, resaltando la importancia de la prevención y la seguridad ante este tipo de situaciones.

Juan Ricardo Lozano, conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Alerta’, tomó la decisión de salir de Colombia y establecerse temporalmente en Estados Unidos tras vivir un episodio de inseguridad que, según relató, marcó un punto de quiebre en su vida personal y familiar. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde explicó las razones de este cambio, sorprendiendo a sus seguidores y abriendo un amplio debate digital sobre la seguridad de las figuras públicas en el país.

El humorista, recordado por su trayectoria en programas como Sábados Felices y por su participación en formatos de telerrealidad, señaló en esa publicación que su decisión no responde a un rechazo hacia Colombia, sino a la necesidad de priorizar su tranquilidad y la de su familia. En el mismo mensaje habló de “una nueva etapa” y aclaró que su salida no es definitiva, sino una pausa para reorganizar su proyecto de vida desde otro lugar.

“Año nuevo, vida nueva”, expresó Lozano en el video compartido en Instagram, en el que también aseguró que continuará trabajando y manteniendo su vínculo con Colombia desde el exterior. Sus palabras generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde se mezclaron mensajes de apoyo, críticas y reflexiones sobre la situación de seguridad en el país.

Mientras algunos usuarios respaldaron su decisión, argumentando que la protección de la vida debe estar por encima de cualquier juicio público, otros cuestionaron su salida y pusieron en duda los motivos expuestos.

El episodio que encendió las alarmas

Posteriormente, en una entrevista concedida al programa La Corona TV, ‘Alerta’ reveló el hecho puntual que influyó de manera decisiva en su determinación. El comediante contó que estuvo cerca de ser víctima de un intento de secuestro bajo la modalidad conocida como “falso servicio”, una práctica delictiva en la que los delincuentes se hacen pasar por empresarios o contratantes para atraer a sus víctimas mediante propuestas laborales aparentemente legítimas.

Según explicó en esa entrevista, todo comenzó con una oferta para realizar un espectáculo que, en un primer momento, cumplía con los protocolos habituales del sector artístico, como la negociación de honorarios, las condiciones técnicas y los detalles logísticos. Sin embargo, algunas exigencias posteriores comenzaron a generar dudas dentro de su equipo de trabajo.

Las alertas se activaron cuando los supuestos contratantes insistieron en que el artista y su mánager se desplazaran personalmente para verificar el lugar del evento. Al revisar con mayor detenimiento la ubicación enviada, detectaron que se trataba de una zona apartada, sin infraestructura adecuada para un show y ubicada a varias horas de Bogotá, lo que no coincidía con lo inicialmente planteado.

Ante este escenario, el equipo decidió no avanzar sin antes confirmar la veracidad de la información. En sus declaraciones, Lozano explicó que su experiencia previa como integrante de la reserva del Ejército fue clave para identificar posibles riesgos. Tras contrastar datos y consultar con contactos especializados, concluyeron que la propuesta correspondía a un esquema delictivo utilizado por bandas criminales para concretar secuestros.

Gracias a esta reacción preventiva, el desplazamiento fue cancelado y el intento no se materializó. Para el comediante, este episodio fue determinante y dejó en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan artistas y figuras públicas en el desarrollo de sus actividades profesionales.

El caso de ‘Alerta’, más allá del impacto mediático, reavivó la discusión sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad, los protocolos de contratación y la verificación de propuestas laborales, en un contexto en el que este tipo de modalidades delictivas continúan representando una amenaza latente.