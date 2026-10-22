Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un niño de aproximadamente 10 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Fe y Alegría, en Santo Domingo Savio 2, Medellín. En el hecho estuvo involucrado un furgón que terminó atravesado en una vía. Aunque una de las hipótesis apunta a una posible falla en los frenos, las causas del siniestro aún no han sido confirmadas y son materia de investigación.

¡Tragedia en Medellín! Un niño murió tras aparatoso accidente con un furgón en Santo Domingo

Un menor de edad perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el nororiente de Medellín, en un hecho que involucró a un vehículo de carga y cuyas causas aún deben ser esclarecidas por las autoridades.

La emergencia se reportó en el sector de Fe y Alegría, en el barrio Santo Domingo Savio 2. Según la información conocida hasta el momento, el siniestro involucró un furgón que terminó atravesado en una vía del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor tendría aproximadamente 10 años. Sin embargo, su edad exacta no ha sido confirmada oficialmente, al igual que las circunstancias precisas en las que ocurrió el accidente.

Investigan qué provocó el accidente

Entre las versiones iniciales sobre lo sucedido se encuentra la posibilidad de que el vehículo se hubiera quedado sin frenos y terminara chocando contra una vivienda. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Esto le podría interesar: Que el Parque Lleras vuelva a ser para los residentes: lo que propone la actualización del POT

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las imágenes conocidas muestran el furgón atravesado en una vía estrecha, mientras varias personas se reúnen en los alrededores para observar la escena.

Un caso que enluta a una familia en Medellín

La muerte del menor generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras las autoridades deberán determinar las causas del accidente y establecer si hubo factores relacionados con el estado mecánico del vehículo o con otras circunstancias de la vía.

Se espera que en las próximas horas las autoridades se entregue más información sobre las circunstancias del accidente que enluta a la ciudad.