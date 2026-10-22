Resumen: El Concejo de Medellín aprobó en primer debate la actualización del POT, que propone reclasificar el Parque Lleras de alta intensidad a media mixtura para priorizar gastronomía, cultura, hoteles y comercio sobre discotecas y usos de alto impacto. El proyecto pasará a segundo debate en la plenaria el 4 de noviembre.

Que el Parque Lleras vuelva a ser para los residentes: lo que propone la actualización del POT

El Concejo de Medellín dio el primer paso para que el Parque Lleras, el corazón de la zona rosa de El Poblado, vuelva a ser un espacio pensado para quienes viven en la ciudad. La Comisión Primera aprobó por unanimidad, en primer debate, el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que actualiza el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y trae buenas noticias para el sector: una apuesta por la gastronomía, la cultura, el comercio y la hotelería, por encima de los usos de alto impacto que han marcado la crisis de la zona en los últimos años.

La aprobación, lograda este lunes 19 de octubre, es un espaldazo a la recuperación de uno de los sectores más emblemáticos de Medellín, golpeado por el cierre de locales, la ilegalidad y la caída en el flujo de turistas. El proyecto pasará ahora a segundo debate en la plenaria del Concejo, previsto para comienzos de noviembre.

Parque Lleras, en El Poblado. Foto: Gildardo / Flickr (CC BY 2.0)

¿Qué se aprobó en primer debate?

Se trata de la actualización del POT, la norma que define qué se puede construir y qué actividades se pueden desarrollar en cada rincón de la ciudad, y que no se modificaba desde el Acuerdo 48 de 2014. El proyecto, radicado el pasado 19 de agosto por la administración del alcalde Federico Gutiérrez, llegó al Concejo con cerca de 17.000 folios, producto de un amplio proceso de participación en el que alrededor de 500 ciudadanos aportaron en cabildos y más de 140 propuestas comunitarias fueron incorporadas al documento.

En la Comisión Primera, los ponentes, coordinados por el concejal Andrés Tobón, presentaron un pliego de 748 páginas con 41 enmiendas, que fue aprobado por unanimidad. La directora del Departamento Administrativo de Planeación, Luz Ángela González Gómez, ha destacado que esta actualización busca ordenar el crecimiento de Medellín con criterios de sostenibilidad y convivencia.

¿Qué propone el POT para el Parque Lleras?

Uno de los cambios más significativos para El Poblado es la reclasificación del sector del Parque Lleras, que pasaría de una zonificación de alta intensidad a una de media mixtura. En la práctica, esto significa priorizar restaurantes, hoteles, moda, oferta cultural y comercio de barrio, mientras se reducen las discotecas y otros usos de alto impacto que han deteriorado la convivencia con los residentes.

La actualización también introduce reglas más claras para los usos del suelo: cuatro niveles de impacto para clasificar las actividades, ocho variables de evaluación que incluyen el ruido, criterios específicos para el expendio de licor, un criterio de tranquilidad residencial y la definición de perímetros de impacto, acompañados de protocolos de manejo y un observatorio que hará seguimiento al cumplimiento. Además, la vivienda turística se reduce del 18 % al 10,4 %, y las centralidades de la ciudad pasan de 78 a 84.

Un sector que quiere renacer

La medida llega en un momento clave. Comerciantes, gremios y habitantes del sector han pedido insistentemente una fórmula que devuelva la vida al Parque Lleras sin acabar con los negocios legales. Sebastián Londoño, representante de Asobares, ha señalado que los comerciantes formales esperan ser escuchados y trabajar de la mano con la administración, mientras que Jorge Gómez, director de Medellín Gourmet, estima que la recuperación completa del sector podría tomar entre tres y cinco años si el sector privado y el gobierno reman en la misma dirección.

A esa apuesta se suman proyectos como Distrito Palermo, una iniciativa de uso mixto que ya se adelanta en la zona y que apunta a consolidar la oferta gastronómica y comercial del corredor, siguiendo el exitoso modelo de Provenza, el sector vecino que se convirtió en referente de la buena mesa y la vida de barrio en Medellín.

¿Qué sigue?

El proyecto deberá superar un debate más antes de convertirse en acuerdo. El segundo debate está previsto para el 4 de noviembre en la plenaria del Concejo de Medellín, donde los concejales discutirán el pliego completo con sus 41 enmiendas. De salir adelante, la ciudad tendría por primera vez en más de una década un POT actualizado, con herramientas concretas para que sectores como el Parque Lleras recuperen su equilibrio: un lugar donde los residentes puedan volver a salir, compartir y sentirse dueños de su zona.