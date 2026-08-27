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Resumen: Lillian Smart, una niña de 8 años de Luisiana, Estados Unidos, murió tras contraer una infección causada por la ameba Naegleria fowleri, luego de haber nadado en Lake Claiborne. La menor desarrolló una grave afectación cerebral y falleció un día después de cumplir años. El caso es poco frecuente y volvió a llamar la atención sobre los riesgos de este microorganismo presente en agua dulce cálida.

¡Tragedia en Luisiana! Niña de 8 años murió tras contraer una peligrosa ameba ‘comecerebros’ en un lago

Lillian Smart, una niña de ocho años de Luisiana, Estados Unidos, murió después de contraer una infección causada por Naegleria fowleri, un microorganismo que puede encontrarse en determinados cuerpos de agua dulce cálida y que, en casos excepcionales, puede llegar al cerebro.

El Departamento de Salud de Luisiana confirmó recientemente una infección por esta ameba en el estado, aunque inicialmente no reveló la identidad de la persona afectada. Posteriormente, Kyle Roberts, portavoz de la familia, confirmó que se trataba de Lillian y señaló que la menor había nadado en Lake Claiborne, ubicado en el noroeste de Luisiana.

La niña recibió atención médica en un hospital del área de Shreveport, donde permaneció bajo tratamiento. De acuerdo con The New York Times, los médicos detectaron una importante inflamación cerebral asociada con la infección.

La familia informó sobre su fallecimiento a través de la página de Facebook Love for Lillian. La menor murió el sábado, un día después de cumplir ocho años.

Sus padres, Daniel y Rebecca Smart, también se refirieron a la gravedad de la afectación que había sufrido.

“Las lesiones en su cerebro eran demasiado graves para que su pequeño cuerpo pudiera recuperarse”, escribieron sus padres, en una declaración citada por CBS News.

Ni la familia ni las autoridades sanitarias han informado públicamente cuándo ocurrió exactamente la exposición al microorganismo o en qué momento comenzaron los síntomas.

Un caso poco común en Luisiana

La infección de Lillian constituye un episodio poco frecuente en el estado. Según CBS News, Luisiana no registraba un caso confirmado de Naegleria fowleri desde 2013.

A nivel nacional, los registros citados por el mismo medio indican que entre 1937 y 2025 se habían confirmado alrededor de 180 infecciones causadas por este microorganismo en Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que Naegleria fowleri puede vivir en agua dulce cálida. Por ello, la exposición puede producirse en lugares como lagos, ríos y otros cuerpos de agua cuando las condiciones ambientales favorecen la presencia del microorganismo.

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La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz. Desde allí, la ameba puede desplazarse hasta el cerebro y provocar una enfermedad denominada meningoencefalitis amebiana primaria (PAM).

¿Cómo se produce la infección?

Uno de los aspectos que las autoridades sanitarias destacan es que no se contrae al beber agua contaminada. Tampoco existe transmisión de una persona a otra.

El riesgo está relacionado con la entrada del agua por la nariz durante actividades realizadas en determinados ambientes de agua dulce.

Los primeros síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Posteriormente, la enfermedad puede generar manifestaciones neurológicas como rigidez en el cuello, alteraciones del estado mental, problemas de equilibrio, convulsiones y alucinaciones, de acuerdo con la información sanitaria citada por CBS News.

La enfermedad puede avanzar rápidamente, por lo que los síntomas posteriores a una posible exposición requieren valoración médica.

El mensaje del gobernador de Luisiana

La muerte de la menor también generó una reacción del gobernador del estado, Jeff Landry, quien expresó públicamente su pesar por el fallecimiento.

“Destrozado por la noticia del fallecimiento de Lillian”, escribió Landry en X, según recogió CBS News.

El caso volvió a poner bajo atención a Naegleria fowleri, un microorganismo cuya presencia en ambientes naturales puede representar un riesgo muy poco frecuente, pero que puede provocar una infección grave cuando logra ingresar por la nariz y alcanzar el cerebro.

La familia de Lillian comunicó su muerte mientras continúa el interés de las autoridades y medios estadounidenses por establecer las circunstancias de la exposición que precedió a la infección.