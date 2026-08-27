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    No fue un temblor lo de Nepal: Servicio Geológico de Estados Unidos explica lo que pasó

    Las autoridades de rescate enfrentan en este momento un panorama desolador. El aluvión borró del mapa infraestructura vital

    Publicado por: SoloDuque

    1 Desgarrador todo Tragedia en Nepal inundación repentina acabó con una parte de ese país
    Captura de video
    No fue un temblor lo de Nepal: Servicio Geológico de Estados Unidos explica lo que pasó

    Resumen: El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que no hubo actividad tectónica. El deslizamiento de hielo y roca liberó una energía equivalente a un sismo de magnitud 5.2, desencadenando inundaciones que dejan decenas de víctimas.

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    Minuto30.com .- Lo que inicialmente se reportó como un movimiento telúrico en la frontera asiática resultó ser un evento geológico superficial de proporciones catastróficas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) emitió una aclaración técnica sobre la emergencia que desató mortales riadas en la región fronteriza entre Nepal y China.

    Tras horas de incertidumbre, los expertos confirmaron que ningún terremoto desencadenó la tragedia. La intensa señal detectada por los instrumentos fue, en realidad, el brutal impacto de un colapso glaciar y el consecuente flujo de escombros masivos.

    Un «sismo fantasma»: la aclaración del USGS

    La confusión en los primeros reportes se debió a la inmensa fuerza del desastre. El USGS explicó cómo se desarrolló el análisis de los datos que llevó a cambiar el origen de la emergencia:

    Señal inicial: En un primer momento, los sistemas automatizados y los sismógrafos llevaron al USGS a reportar la ocurrencia de un sismo de magnitud 4.4 en la zona.

    Revisión oficial: Tras cruzar la información con estaciones de monitoreo cercanas y analizar detalladamente imágenes y datos satelitales, el organismo descartó por completo cualquier actividad tectónica. No hubo terremoto.

    Energía liberada: La avalancha de hielo, roca y lodo fue de tal magnitud que golpeó la superficie terrestre generando ondas sísmicas. Se calcula que la fuerza del impacto liberó una energía equivalente a un sismo de magnitud 5.2, lo que engañó inicialmente a los sensores.

    Devastación aguas abajo

    El colapso de esta estructura glaciar tuvo un efecto dominó devastador. El masivo desprendimiento taponó el cauce y desató graves riadas e inundaciones repentinas que bajaron con violencia inusitada por los valles fronterizos.

    Las autoridades de rescate enfrentan en este momento un panorama desolador. El aluvión borró del mapa infraestructura vital, arrasando con puentes y viviendas rurales. Hasta el momento, los reportes oficiales dan cuenta de decenas de víctimas mortales y un número indeterminado de personas desaparecidas, mientras los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en medio del lodo y los escombros.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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