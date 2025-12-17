Tragedia en Las Palmas: motociclista murió y colapsó la vía hacia el Oriente antioqueño

Resumen: Un accidente en Las Palmas dejó un motociclista fallecido y provocó el cierre total de la vía, generando congestión hacia el Oriente antioqueño.

Un grave accidente en Las Palmas se registró en la mañana de este miércoles 17 de diciembre y dejó como saldo el fallecimiento de un motociclista, además de una fuerte afectación a la movilidad en uno de los corredores entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

El siniestro ocurrió en la vía Las Palmas – El Retiro, aproximadamente a un kilómetro del peaje de Las Palmas.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia obligó al cierre total de la carretera a la altura de la vía veredal, sector entrada a Papiros (kilómetro 11+550), en jurisdicción del municipio de Envigado, mientras las autoridades adelantaban los actos urgentes y las labores de inspección judicial.

Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, junto con organismos de emergencia, se desplazaron rápidamente al lugar para atender la situación y garantizar la seguridad en la zona. Sin embargo, el cierre generó un fuerte represamiento vehicular en ambos sentidos de la vía, afectando a conductores que se dirigían hacia El Retiro, La Ceja y otros municipios del Oriente antioqueño, así como a quienes ingresaban al área metropolitana.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las causas exactas del accidente en Las Palmas.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y determinar posibles responsabilidades.

Mientras se desarrollaban los procedimientos, los agentes de tránsito regularon la movilidad y brindaron orientación a los conductores. Las autoridades recomendaron tomar como vía alterna El Escobero, salir con mayor anticipación y seguir estrictamente las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

