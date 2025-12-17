¡Estaba atracando en el doce! Presunto fletero dado de baja por la policía: le encontraron un arma

Resumen: Los uniformados se encontraron de frente con un intento de hurto contra un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta
Minuto30.com .- Un presunto delincuente fue neutralizado y otro resultó herido tras un enfrentamiento con la Policía Nacional en el barrio Doce de Octubre No. 2, en el noroccidente de Medellín. Los hechos ocurrieron poco ants de las 11 de la mañana de ete miércoles 17 de diciembre, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia sorprendió a dos sujetos en flagrante delito.
Reacción policial ante el hurto
Los uniformados se encontraron de frente con un intento de hurto contra un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta. Al notar la presencia policial, los delincuentes intentaron atentar contra la integridad de los patrulleros, lo que desencadenó una respuesta inmediata.
En el intercambio de disparos, los policías hicieron uso de sus armas de dotación, dando de baja en el lugar a uno de los sospechosos. El segundo implicado logró escapar del sitio a pie, aunque las autoridades confirmaron que huyó lesionado por arma de fuego.
La moto de los fleteros y el arma quedaron en el lugar
Tras la huida del cómplice, los delincuentes dejaron abandonados los siguientes elementos en la escena:
Una motocicleta marca AKT, en la cual se desplazaban para cometer el ilícito.
Un arma traumática, con la que habrían intimidado a la víctima.
Unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá buscan al fugitivo herido. Por su parte, la víctima del hurto resultó ilesa gracias a la intervención oportuna de la patrulla.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios