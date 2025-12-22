Resumen: Dos niños resultaron gravemente heridos tras caer de un camión en movimiento en Urrao, Antioquia, durante la temporada navideña.

Dos menores de edad luchan por su vida tras caer de un camión en Urrao, Antioquia

Dos menores de edad resultaron gravemente heridos luego de caer de un camión en movimiento en el municipio de Urrao, Antioquia.

El accidente ocurrió en plena zona urbana, en la vía que conduce al aeropuerto local, a la altura del sector conocido como La Curva del Teniente, generando conmoción entre los habitantes del municipio.

De acuerdo con información entregada por organismos de socorro, los menores habrían abordado el camión de manera informal.

En circunstancias que son materia de investigación, los niños perdieron el equilibrio y cayeron violentamente al pavimento mientras el vehículo estaba en desplazamiento.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Urrao, subteniente Juan Esteban Durango, explicó que al llegar al sitio encontraron a los dos menores tendidos en la vía, ambos con lesiones severas en la cabeza y signos de trauma craneoencefálico moderado.

Uno de ellos presentaba un estado clínico más delicado, con desorientación, pérdida de conciencia y múltiples lesiones en el rostro.

Los niños recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados inicialmente al hospital local, donde el personal médico logró estabilizarlos. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se ordenó su remisión urgente a centros asistenciales de mayor complejidad en Medellín, donde continúan bajo estricta observación médica.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo los menores tuvieron acceso al camión y si existió alguna responsabilidad por parte del conductor del vehículo. Desde la Alcaldía de Urrao indicaron que, por solicitud de la familia, no se entregarán detalles adicionales sobre la evolución clínica de los niños.

