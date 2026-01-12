¡Tragedia en las Fiestas del Coco! Investigan muerte de un hombre durante procedimiento policial en Necoclí

Resumen: Un hombre murió en la madrugada del domingo durante un procedimiento de la Policía en el casco urbano de Necoclí, en medio de las Fiestas del Coco. De acuerdo con las autoridades, la intervención se dio por una riña intrafamiliar y el caso es investigado por la Fiscalía para establecer las circunstancias del hecho. La Alcaldía lamentó lo ocurrido, expresó su acompañamiento a la familia y pidió a la comunidad mantener la calma mientras avanzan las indagaciones.

Un hombre falleció en la madrugada del domingo 11 de enero tras un procedimiento policial adelantado en el casco urbano del municipio de Necoclí, Antioquia, hecho que generó conmoción entre la comunidad y que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la Nación.

El caso ocurrió en medio de la jornada festiva por las tradicionales Fiestas del Coco, cuando uniformados de la Policía Nacional atendieron un llamado relacionado con un conflicto de carácter intrafamiliar. De acuerdo con la información preliminar conocida en la zona, la intervención se habría producido luego de una discusión entre la víctima y su pareja sentimental, situación que motivó la presencia de las autoridades.

Durante el procedimiento, y según versiones que están siendo verificadas por los entes competentes, el hombre habría mostrado una actitud agresiva frente a los uniformados, lo que derivó en una reacción armada por parte de uno de los policías. Como resultado del hecho, el ciudadano perdió la vida en el lugar.

La Alcaldía de Necoclí se pronunció a través de un comunicado oficial en el que expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su solidaridad con los familiares del fallecido. La administración municipal señaló que los hechos son materia de verificación y esclarecimiento por parte de los organismos judiciales, conforme a los protocolos institucionales y a la normatividad vigente.

Asimismo, el gobierno local reiteró su confianza en los mecanismos legales y judiciales para que se establezcan con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el procedimiento, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos de todas las partes involucradas.

Entre tanto, la Fiscalía asumió formalmente la investigación con el fin de determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.

Finalmente, la Alcaldía informó que las Fiestas del Coco continúan desarrollándose con normalidad y que se mantiene un dispositivo de seguridad permanente, articulado con la Fuerza Pública, para preservar el orden, la convivencia y la tranquilidad tanto de los habitantes como de los visitantes del municipio.