Resumen: Un grave accidente entre un bus y un tractocamión en la vía La Pintada-Manizales dejó preliminarmente tres personas muertas y cerca de 15 heridas. Los organismos de socorro y habitantes de la zona atendieron la emergencia y apoyaron el traslado de los lesionados a centros asistenciales de La Pintada y Marmato. La carretera permanece cerrada mientras se esclarecen las circunstancias del siniestro.

¡Tragedia en la vía La Pintada-Manizales! Choque entre bus y tractocamión deja 3 muertos y 15 heridos

Una emergencia de gran magnitud se presentó este sábado 29 de agosto en la carretera que comunica a La Pintada con Manizales, luego de un siniestro vial que involucró un bus de servicio intermunicipal y un tractocamión. El hecho dejó, de manera preliminar, tres personas fallecidas y alrededor de 15 lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, la colisión ocurrió hacia las 2:19 de la tarde, en inmediaciones del PR 2508, kilómetro 81 de este corredor vial. La fuerza del impacto provocó que varios pasajeros del bus resultaran afectados y requirieran asistencia por parte de los organismos de emergencia.

Emergencia movilizó a organismos de socorro y habitantes

La atención de la situación comenzó poco después de que se conociera el accidente. Al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de La Pintada, además de personal de la Concesión Pacífico Tres, quienes participaron en las labores de atención y rescate de las personas que permanecían en la zona.

La emergencia también contó con el apoyo de habitantes del sector. Ante la necesidad de trasladar rápidamente a los heridos, algunos de ellos fueron movilizados en vehículos particulares hasta centros asistenciales, según los reportes disponibles.

En total, los lesionados fueron llevados a centros médicos ubicados en La Pintada, Antioquia, y Marmato, Caldas. Los datos preliminares señalan que diez personas fueron trasladadas a Marmato, mientras que otras cinco llegaron a centros asistenciales de La Pintada.

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Entre las víctimas mortales se encontraría una mujer y el conductor del bus, aunque las autoridades deberán realizar los procedimientos correspondientes para establecer plenamente la identidad de las personas fallecidas y entregar un reporte oficial sobre las víctimas.

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Cierre de la carretera tras el grave accidente

El accidente generó además una afectación importante en la movilidad de la zona. La carretera permanece cerrada mientras los organismos de emergencia adelantan las labores necesarias en el lugar y se atiende la situación derivada del siniestro.

Por ahora, las circunstancias que llevaron a la colisión entre el vehículo de transporte de pasajeros y el tractocamión no han sido establecidas oficialmente. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

La emergencia ocurre en un corredor utilizado para la conexión entre Antioquia y el Eje Cafetero, por lo que el cierre genera afectaciones para quienes tenían previsto desplazarse durante la jornada de este sábado.

Mientras continúan las labores en el punto del accidente, se recomienda a los conductores que tengan previsto transitar por este sector mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y contemplar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.

La información sobre el número de víctimas y personas lesionadas corresponde a reportes preliminares conocidos hasta el momento y podría ser actualizada por las autoridades una vez finalicen las labores de atención y verificación en el lugar.