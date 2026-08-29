¡Vendaval causó estragos en Yolombó! Viviendas, colegios y un trapiche resultaron afectados

Resumen: Un fuerte vendaval registrado durante las madrugadas del 27 y 28 de agosto dejó afectaciones en zonas urbanas y rurales de Yolombó. El balance preliminar reporta más de 15 familias con daños en sus viviendas, dos instituciones educativas afectadas y daños en un trapiche panelero, además de árboles caídos en algunas vías. La Alcaldía continúa con el censo de afectados y gestiona apoyo para atender la emergencia.

Las fuertes ráfagas de viento que se presentaron durante las madrugadas del 27 y 28 de agosto ocasionaron afectaciones en diferentes sectores de Yolombó, en el Nordeste de Antioquia. El fenómeno alcanzó tanto zonas urbanas como rurales y dejó daños en viviendas, instituciones educativas, vías y un trapiche dedicado a la producción de panela.

El reporte entregado inicialmente por la Administración Municipal señala que al menos 15 familias resultaron afectadas por destechamientos. En algunos de estos casos, el agua ingresó a las viviendas y ocasionó afectaciones en los enseres, mientras las autoridades avanzan en la verificación de cada situación.

El alcalde de Yolombó, Jesús Amador Pérez, explicó que las condiciones generadas por el vendaval obligaron a algunas familias a abandonar temporalmente sus viviendas debido a los daños ocasionados en las cubiertas.

“Tenemos el reporte de unas 15 familias a las que este huracán se les ha llevado su techo, que prácticamente los ha dejado al descubierto, que se han mojado sus enseres, que les ha tocado salirse a la parte de afuera. También tenemos el reporte de 2 escuelas que han sido muy afectadas. Una de ellas es la escuela de la Indiana, Y en la parte urbana también una institución educativa ha sufrido bastante”, reportó el alcalde Pérez.

Daños también llegaron a instituciones educativas

Entre los puntos afectados se encuentran dos instituciones educativas. Una de ellas corresponde a la escuela de La Indiana, ubicada en el área rural, mientras que otra institución situada en la zona urbana también presentó daños.

La Administración Municipal mantiene la evaluación de las afectaciones para determinar las necesidades que dejó la emergencia y establecer cuáles son los puntos que requieren atención.

El impacto del vendaval también alcanzó un trapiche destinado a la producción de panela, donde se reportaron daños que deberán ser evaluados para establecer la magnitud de las pérdidas.

Además de las afectaciones en edificaciones, las autoridades reportaron caída de árboles y material vegetal en diferentes vías del municipio, situación que también hizo parte de las labores de atención posteriores al paso de los fuertes vientos.

Alcaldía continúa con el censo de afectados

El balance conocido hasta el momento es preliminar. La Alcaldía continúa recopilando información directamente con las comunidades para establecer el número total de familias afectadas y precisar los daños ocasionados tanto en las viviendas como en los demás lugares impactados.

Por esta razón, la Administración Municipal hizo un llamado a las personas que hayan sufrido afectaciones para que las reporten ante las autoridades locales. La información recopilada será utilizada para elaborar un diagnóstico de la emergencia y gestionar asistencia ante el Dagran y el Gobierno Nacional.

El alcalde también planteó la posibilidad de avanzar hacia una declaratoria de calamidad que permita atender con mayor rapidez las necesidades identificadas, particularmente las relacionadas con las cubiertas de las viviendas.

“Voy a hacer todo lo posible para que, como dije, activemos ese comité de gestión de riesgo, y qué bueno que podamos hacer alguna declaración de calamidad que nos permita esta misma semana comprar algunos elementos, esos techos, esas cubiertas, que le ayuden a estas familias”.

Mientras continúa la evaluación, las autoridades municipales mantienen el seguimiento de los sectores afectados y la recopilación de información para determinar el alcance de la emergencia.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas como consecuencia del vendaval.