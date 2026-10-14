¡Tragedia en la música popular! Murió reconocido acordeonero tras fatal accidente en Bogotá

Resumen: José Ángel Plata, conocido como Chane, acordeonero que acompañó durante varios años al cantante Uriel Henao, murió en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Fontibón, en Bogotá. La noticia fue confirmada por la agrupación musical y generó mensajes de condolencia, entre ellos el del cantante Heredero. Uriel Henao recordó con tristeza que había compartido escenario con su compañero la noche anterior al siniestro.

El fallecimiento de José Ángel Plata, conocido en el ámbito musical como Chane, causó tristeza entre artistas y seguidores de la música popular colombiana. El acordeonero murió el martes 13 de octubre, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Bogotá, una noticia que fue confirmada por la agrupación del cantante Uriel Henao, con quien compartió escenarios durante varios años.

La partida del músico también generó mensajes de despedida por parte de figuras del entretenimiento. Entre ellos se encuentra el cantante Heredero, quien manifestó su solidaridad con los familiares y compañeros de trabajo del artista, en medio de las reacciones que provocó la noticia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el mensaje publicado por Uriel Henao, pues el intérprete recordó que había compartido escenario con su acordeonero apenas la noche anterior al accidente. La cercanía entre ambos quedó reflejada en las palabras con las que el cantante se despidió de quien lo acompañó durante una parte importante de su trayectoria musical.

Uriel Henao confirmó la muerte de su acordeonero

La noticia se conoció mediante un comunicado de la agrupación de Uriel Henao, en el que se informó sobre el fallecimiento de José Ángel Plata, identificado artísticamente como Chane.

Tras conocerse lo ocurrido, el cantante publicó un mensaje en el que evocó los años de trabajo compartidos y agradeció al músico por haberlo acompañado en sus presentaciones. En su despedida, Henao escribió: “Anoche estábamos en tarima y hoy ya no estás en este mundo”.

La publicación también estuvo acompañada de palabras de gratitud por las experiencias que vivieron juntos durante su recorrido por diferentes escenarios. Para el artista, la pérdida representó la despedida de un compañero con quien había construido una relación a lo largo de los años de trabajo musical.

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Henao concluyó su mensaje con una frase de carácter religioso: “Dios te reciba en su reino”. Sus palabras se sumaron a las expresiones de condolencia que comenzaron a circular después de que se confirmara la muerte del acordeonero.

¿Qué se sabe del accidente de tránsito en Bogotá?

El siniestro ocurrió en la avenida Centenario, conocida como calle 13, en la localidad de Fontibón. De acuerdo con la información disponible, el hecho se registró a la altura de la carrera 114, en sentido oriente-occidente, y estuvo involucrado un tractocamión.

Los primeros reportes señalaron que un peatón perdió la vida en el lugar de los hechos. Sin embargo, en el reporte inicial las autoridades no habían hecho pública la identidad de la víctima. Posteriormente, se conoció que correspondía al músico que acompañó a Uriel Henao durante varios años.

Las circunstancias precisas en las que ocurrió el accidente no han sido establecidas en la información suministrada. Por esta razón, no es posible atribuir responsabilidades ni determinar cómo se produjo el siniestro. Corresponde a las autoridades esclarecer lo sucedido a partir de las verificaciones correspondientes.

La emergencia también tuvo repercusiones en la movilidad de la calle 13, mientras se adelantaban las labores de atención y los procedimientos judiciales en el lugar.

Heredero envió un mensaje de condolencia

La muerte de Chane también motivó una reacción de Heredero, cantante reconocido por su trabajo en la carranga. El artista se refirió a la noticia y expresó su acompañamiento a las personas cercanas al acordeonero.

“Es una noticia muy triste”, manifestó Heredero, quien además envió un abrazo de condolencia a los familiares del músico y a quienes compartieron con él en su actividad artística.

Su mensaje se sumó a las muestras de solidaridad dirigidas a la agrupación de Uriel Henao tras la confirmación del fallecimiento.

Mientras se conocen más detalles sobre el accidente, la noticia deja una profunda pérdida para el entorno musical que compartió escenarios y jornadas de trabajo con José Ángel Plata Medina. Su despedida estuvo marcada por el recuerdo de sus compañeros y por el mensaje de Uriel Henao, quien destacó que había trabajado junto a él hasta pocas horas antes de conocer su muerte.