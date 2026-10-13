Resumen: El actor estadounidense RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, falleció a los 34 años, según confirmó su representante. Además de su trayectoria en televisión y cine, se destacó por defender los derechos de las personas con discapacidad y promover una mayor inclusión en Hollywood. Las circunstancias de su muerte permanecían bajo investigación.

Hollywood despide a RJ Mitte: el icónico actor de ‘Breaking Bad’ murió a los 34 años

El actor estadounidense RJ Mitte, recordado por dar vida a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, falleció a los 34 años, según reportes difundidos el lunes 12 de octubre por el portal estadounidense TMZ. La noticia fue confirmada por un representante del intérprete, cuya carrera estuvo marcada tanto por su trabajo en la televisión como por su compromiso con la representación de las personas con discapacidad.

La muerte del artista generó atención entre quienes siguieron su trayectoria desde su participación en la producción creada por Vince Gilligan, una de las series más reconocidas de la televisión. Su personaje, conocido también como Flynn dentro de la historia, era hijo de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, y Skyler White, a quien dio vida Anna Gunn.

Por el momento, las circunstancias del fallecimiento no están completamente esclarecidas en la información entregada por las autoridades. El Departamento de Policía de Brownsville señaló que el caso permanecía bajo investigación y que la causa y la manera de la muerte estaban pendientes de determinación.

El papel que lo llevó al reconocimiento internacional

La participación de Mitte en Breaking Bad fue uno de los momentos más importantes de su carrera. El actor formó parte de las cinco temporadas de la producción, emitida entre 2008 y 2013, y apareció en 56 episodios.

Su interpretación de Walter White Jr. también tuvo relevancia por la manera en que la serie incorporó la discapacidad a uno de sus personajes principales. Tanto Mitte como el joven al que interpretó vivían con parálisis cerebral, una coincidencia que aportó una dimensión personal a su trabajo en pantalla.

El actor había comenzado a acercarse al mundo de la televisión antes de consolidarse con esta producción. Entre sus primeras experiencias estuvieron participaciones como extra en programas juveniles como Hannah Montana y Everybody Hates Chris. Posteriormente, amplió su trayectoria con otros proyectos audiovisuales, entre ellos The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice.

Su trabajo en favor de la inclusión

Más allá de la actuación, Mitte aprovechó su reconocimiento público para defender una mayor participación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento. Durante su carrera, promovió la necesidad de ofrecer oportunidades laborales y construir personajes que no estuvieran limitados por prejuicios o representaciones estereotipadas.

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El intérprete también colaboró con organizaciones dedicadas a esta población. Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y estuvo al frente de la Mitte Foundation, entidad vinculada con iniciativas filantrópicas y acciones para cuestionar los estereotipos asociados a la discapacidad.

En un comunicado sobre su fallecimiento, su representante destacó tanto su labor artística como su compromiso social.

“Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”.

El representante también resaltó la manera en que su experiencia personal se relacionó con el personaje que interpretó en la televisión.

“Basándose en su propia experiencia al vivir con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para promover la concienciación y la inclusión en torno a la discapacidad”.

Sus últimos años y el vínculo con ‘Breaking Bad’

La relación de Mitte con la producción que lo hizo conocido continuó después del final de la serie. De acuerdo con la información difundida sobre sus últimos días, el actor había participado recientemente en The Joe Vulpis Podcast, espacio en el que habló sobre la influencia de Breaking Bad en su vida y la relación que conservaba con sus compañeros de reparto.

En el ámbito personal, en 2025 se había comprometido con su pareja, Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde hacía varios años.

La noticia de su muerte vuelve a poner en primer plano el recorrido de un intérprete que alcanzó reconocimiento internacional desde joven y que, paralelamente a su trabajo artístico, defendió una mayor visibilidad para las personas con discapacidad.

Su participación en Breaking Bad quedó ligada a uno de los personajes más recordados de la producción, mientras que su labor pública estuvo orientada a impulsar una representación más inclusiva dentro y fuera de la pantalla.