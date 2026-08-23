Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una mujer murió durante una jornada de visitas en la cárcel La Modelo de Bogotá, en el pabellón 13. Un interno, a quien había ingresado a visitar, habría reconocido su responsabilidad en el hecho. La Policía y la Fiscalía investigan el caso, mientras el Ministerio de Justicia ordenó revisar los protocolos de seguridad implementados durante las visitas.

¡Tragedia en La Modelo! Mujer murió durante una visita y un interno habría confesado el crimen

Una situación registrada durante la jornada de visitas en la cárcel La Modelo de Bogotá terminó con la muerte de una mujer que había ingresado al establecimiento penitenciario para encontrarse con un interno.

Según la información entregada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), hacia las 12:30 del mediodía la visitante fue encontrada sin vida en el pabellón 13 del centro penitenciario.

El interno al que la mujer había acudido a visitar habría manifestado ser responsable de lo ocurrido. Luego de conocerse el caso, el hombre fue aislado y se activaron los procedimientos correspondientes para que las autoridades pudieran establecer las circunstancias que rodearon la muerte.

Policía y Fiscalía asumieron la investigación

Tras el hallazgo, el caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades que adelantan las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

La investigación deberá determinar cómo se desarrollaron los hechos dentro del pabellón y establecer las responsabilidades a las que haya lugar. Por el momento, las autoridades avanzan en la recopilación de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

El caso también generó una respuesta del Ministerio de Justicia, que rechazó cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y señaló que los establecimientos penitenciarios deben garantizar condiciones de seguridad para quienes permanecen allí y para las personas que ingresan durante las jornadas de visita.

La cartera indicó que la violencia contra las mujeres “no será aceptada ni tolerada” y sostuvo que los centros penitenciarios no pueden convertirse en espacios ajenos al cumplimiento de la ley.

Asimismo, el Ministerio manifestó que “Quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la justicia”, al referirse a la investigación que permanece en curso.

Las cárceles no son territorios sin ley: Ministerio de Justicia rechaza muerte

violenta de una mujer en La Modelo. pic.twitter.com/z1Nnwz3yWm — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) August 23, 2026

Ministerio pidió revisar las condiciones de seguridad

Además de solicitar el esclarecimiento del caso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, impartió instrucciones al INPEC para conocer de manera detallada lo sucedido.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La entidad deberá entregar un informe sobre el procedimiento y, a partir de este caso, revisar las condiciones de seguridad que se aplican durante las jornadas en las que familiares y otras personas autorizadas ingresan a los establecimientos penitenciarios.

Esto le podría interesar: ¡Lo robaron y lo estaban desguazando! GPS permitió la captura de cuatro hombres en Bogotá

La revisión contempla las medidas implementadas para responder ante situaciones que puedan representar un riesgo dentro de los centros carcelarios. También incluye los procedimientos asociados a las visitas íntimas.

Entre los puntos que deberán ser examinados se encuentran los mecanismos de alerta disponibles, el funcionamiento de los botones de pánico, la atención de posibles emergencias y la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran una intervención inmediata.

El análisis también busca determinar qué medidas de protección pueden fortalecerse para las mujeres privadas de la libertad y para aquellas que ingresan a las cárceles como visitantes.

Buscan establecer si hubo fallas en los protocolos

La revisión ordenada por el Ministerio permitirá establecer cómo se aplicaron los protocolos durante la jornada de visitas en la que ocurrió la muerte de la mujer y si los mecanismos previstos funcionaron de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Con la información que entregue el INPEC y los resultados de la investigación de las autoridades judiciales se podrán determinar las circunstancias concretas del caso y establecer si existieron responsabilidades.

El Ministerio de Justicia señaló que, dependiendo de los resultados de la revisión, se tomarán las medidas que sean necesarias para reforzar las condiciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.

Mientras avanzan las investigaciones, la cartera expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima y manifestó que las instituciones deben garantizar el esclarecimiento de los hechos.

“Nuestra primera palabra es para su familia y sus seres queridos. Los acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de profundo dolor. Merecen verdad, justicia y una respuesta transparente de las instituciones”, indicó el Ministerio.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación de las autoridades competentes, que deberán establecer las circunstancias en las que murió la visitante y las responsabilidades correspondientes.