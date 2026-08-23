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Resumen: Un vehículo hurtado en Rafael Uribe Uribe fue recuperado en el barrio Restrepo gracias al rastreo GPS de su propietario. La Policía llegó hasta un taller, donde encontró a cuatro hombres desguazando el automotor para, al parecer, comercializar sus partes. Los sujetos fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡Lo robaron y lo estaban desguazando! GPS permitió la captura de cuatro hombres en Bogotá

Un vehículo que había sido hurtado horas antes en la localidad de Rafael Uribe Uribe fue recuperado por la Policía en el barrio Restrepo, donde cuatro personas fueron capturadas mientras, al parecer, lo desguazaban para comercializar sus partes.

El procedimiento se originó cuando la víctima comenzó a rastrear el automotor mediante GPS y solicitó acompañamiento de las autoridades. Uniformados de la Estación de Policía Antonio Nariño siguieron la ubicación suministrada y llegaron hasta un establecimiento dedicado a trabajos de latonería y pintura.

Según el reporte policial, al acercarse al lugar, los uniformados escucharon herramientas de impacto y corte que provenían del interior del inmueble. Los policías ingresaron con autorización del encargado del establecimiento y encontraron a cuatro personas interviniendo un vehículo.

La víctima reconoció el automotor

Durante la verificación realizada en el sitio, la víctima identificó el vehículo como el mismo que le había sido hurtado horas antes.

Además, los uniformados revisaron la documentación del automotor y confirmaron que correspondía al vehículo reportado como hurtado en Rafael Uribe Uribe.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, el automotor estaba siendo desarmado con el propósito de comercializarlo por autopartes.

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Ante esta situación, los cuatro hombres fueron capturados en flagrancia y se les informaron sus derechos como personas capturadas por el presunto delito de hurto.

Vehículo fue recuperado

El procedimiento permitió recuperar el automotor antes de que terminara completamente desarmado. Tanto el vehículo como los cuatro capturados fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de continuar con el proceso correspondiente.

El caso se originó gracias al seguimiento realizado por el propietario mediante el sistema de ubicación GPS, lo que permitió establecer el lugar donde se encontraba el vehículo y facilitar la intervención policial.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operativos y labores de control para enfrentar el hurto de automotores y las actividades relacionadas con su desguace y comercialización por partes.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad. Para ello, está disponible la línea 123 o el CAI más cercano.