¡Tragedia en la Medellín–Bogotá! Accidente entre camioneta y tractomula deja una persona fallecida

Resumen: Un accidente de tránsito entre una camioneta particular y una tractomula se registró este mediodía en la autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción de Guarne. El siniestro dejó una persona fallecida y provocó paso restringido en el sector Jardines de Oriente, mientras las autoridades atendieron la emergencia y regularon la movilidad.

Un grave siniestro vial se registró hacia el mediodía de este sábado en la autopista Medellín–Bogotá, en sentido Bogotá–Medellín, dentro de la jurisdicción del municipio de Guarne, dejando como saldo una persona fallecida. El hecho se presentó en uno de los corredores viales más transitados del oriente antioqueño.

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió en el sector Jardines de Oriente, a la altura de la estación de servicio Altoque, en el kilómetro 18+880, donde una camioneta particular colisionó con una tractomula por causas que son materia de verificación por parte de las autoridades.

Esto le podría interesar: ¡Iban a la lata! Cuatro capturados en Robledo por robo de carro en San Jerónimo: habrían asesinado al conductor

Tras el impacto, organismos de atención y autoridades competentes se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y adelantar los procedimientos correspondientes, entre ellos la regulación del tránsito y las labores de levantamiento.

Como consecuencia del siniestro, el paso por este tramo de la autopista se encuentra restringido, mientras se realizan las labores necesarias en la vía. La situación ha generado afectaciones en la movilidad para quienes se desplazan en sentido Bogotá–Medellín.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal en la zona y prever posibles demoras mientras se restablece por completo el flujo vehicular en este sector de la autopista.