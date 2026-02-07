Resumen: Se están adelantando pruebas técnicas y recolección de testimonios para determinar el grado de participación de estos sujetos en el homicidio de Roger Enrique Díaz. Buscan establecer si los capturados son los autores materiales del asesinato o si forman parte de una red criminal dedicada al hurto y posterior comercialización de vehículos en la capital antioqueña.

¡Iban a la lata! Cuatro capturados en Robledo por robo de carro en San Jerónimo: habrían asesinado al conductor

Minuto30.com .- Lo que inició como una persecución policial bajo el “Plan Candado” en el occidente de Medellín, terminó revelando un crimen atroz. En las últimas horas, las autoridades lograron recuperar un vehículo hurtado y capturar a cuatro personas en la comuna de Robledo, pero el éxito operativo se vio empañado por una noticia fatal: el dueño del automotor fue hallado sin vida en la vía a San Jerónimo.

La víctima fue identificada como Roger Enrique Díaz, un conductor que, según las primeras investigaciones, fue atacado y despojado de su vehículo en horas de la tarde del pasado viernes.

El operativo: Plan Candado en la Comuna 7

La alerta se encendió a través de la línea de emergencia 123. Una denuncia ciudadana informó sobre un vehículo con reporte de hurto que se desplazaba a alta velocidad por la antigua vía al mar. De inmediato, las patrullas de la Policía Nacional activaron un cierre de vías estratégico.

Gracias a la rápida reacción y al seguimiento por cámaras de seguridad, el automóvil fue interceptado en sectores de Robledo. Al interior del vehículo se encontraban cuatro personas: tres hombres y una mujer, con edades entre los 22 y 28 años.

El hallazgo que cambió el rumbo de la investigación

Mientras los uniformados realizaban la inspección del carro, descubrieron una evidencia clave y desoladora: los documentos personales de Roger Enrique Díaz, incluida su licencia de conducción, permanecían dentro del automotor.

Casi de forma simultánea, desde el comando de Policía de San Jerónimo, llegó el reporte que confirmó los peores temores. El cuerpo sin vida de Díaz fue hallado en esa jurisdicción, con signos de haber sido atacado violentamente para arrebatarle su herramienta de trabajo.

Capturados bajo la lupa de la Fiscalía

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente inicialmente por el delito de receptación, posesión de bienes hurtados. Sin embargo, el enfoque de la Fiscalía General de la Nación ha dado un giro drástico.

Se están adelantando pruebas técnicas y recolección de testimonios para determinar el grado de participación de estos sujetos en el homicidio de Roger Enrique Díaz. Buscan establecer si los capturados son los autores materiales del asesinato o si forman parte de una red criminal dedicada al hurto y posterior comercialización de vehículos en la capital antioqueña.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, continúa adelantando las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar la vinculación directa de los capturados con el homicidio”, indicaron fuentes oficiales.

Inseguridad para los conductores de app

