Resumen: Un hombre de 36 años asesinó a su pareja de 26 en el barrio La Honda, comuna Manrique, tras una discusión. La víctima fue hallada con heridas de arma cortopunzante, y el agresor se entregó voluntariamente a las autoridades, que investigan el caso como posible feminicidio. Con este hecho, Medellín acumula 27 homicidios en lo que va de 2026, pese a que las cifras generales siguen siendo bajas.

¡Tragedia en La Honda! Discusión de pareja terminó en feminicidio; el agresor se entregó tras el crimen

En las últimas horas, un grave hecho de violencia intrafamiliar sacudió al nororiente de Medellín. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía investigan el homicidio de una mujer de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado con heridas de arma cortopunzante dentro de una vivienda en el barrio La Honda, comuna Manrique.

Según las autoridades, el hallazgo fue posible gracias a la rápida intervención de vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin signos vitales. Al llegar, los uniformados encontraron a la víctima junto al arma presuntamente utilizada en el crimen, un cuchillo.

El presunto responsable, pareja sentimental de la mujer y de 36 años, se entregó voluntariamente a las autoridades, admitiendo su participación en el hecho. Según su versión, la agresión se habría producido tras una discusión en la vivienda donde convivían. Actualmente, permanece bajo custodia de la Fiscalía, que avanza en la investigación para determinar con precisión la naturaleza del crimen y establecer si se trata de un feminicidio.

Contexto de violencia en Medellín

Aunque Medellín cerró 2025 con alrededor de 346 homicidios, una de las cifras más bajas en casi 40 años, la violencia letal persiste en ciertos sectores de la ciudad. El año 2026 comenzó con hechos violentos desde el primer día, y hasta ahora la ciudad acumula al menos 27 homicidios, según reportes preliminares.

Las comunas Manrique, Aranjuez y Popular continúan concentrando casos, debido a un historial de disputas entre estructuras criminales y la presencia de bandas urbanas, que en ocasiones se traduce en enfrentamientos y homicidios con signos de extrema violencia. Estos hechos mantienen en alerta tanto a las autoridades como a la comunidad local.

Este feminicidio evidencia que, pese a la reducción en las cifras generales, la violencia doméstica y los homicidios siguen siendo una amenaza, especialmente en comunas con historial de conflictos. La Fiscalía continúa investigando las circunstancias del crimen y definirá los cargos correspondientes.