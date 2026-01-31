Menú Últimas noticias
    «Medellín es sede de oportunidades»: Fico celebra el impacto social y económico del paso de Messi por el Atanasio

    Con un estadio a reventar, la “eterna primavera” vibró con la presencia del astro argentino

    Publicado por: SoloDuque

    El estadio Atanasio Girardot, albergó más de 35 mil almas para ver a Messi
    El estadio Atanasio Girardot, albergó más de 35 mil almas para ver a Messi. Foto: Fico Gutiérrez
    Resumen: Con un estadio a reventar, la "eterna primavera" vibró con la presencia del astro argentino, pero el balance del mandatario fue más allá de lo futbolístico

    Minuto30.com .- La noche en que Lionel Messi y el Inter de Miami pisaron el gramado del Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional no solo dejó goles y jugadas de lujo; dejó cifras históricas para la capital antioqueña. El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, destacó el éxito del encuentro de exhibición, resaltando que la ciudad volvió a demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial.

    Con un estadio a reventar, la “eterna primavera” vibró con la presencia del astro argentino, pero el balance del mandatario fue más allá de lo futbolístico, enfocándose en la inclusión social y la reactivación económica.

    Las cifras de la “Messimanía” en Medellín

    El alcalde compartió los datos clave que dejó la visita del equipo estadounidense:

    Asistencia récord: Más de 35.000 espectadores llenaron las tribunas del Atanasio Girardot.

    Inclusión social: El momento más emotivo fue la invitación de 3.000 niños pertenecientes a las Escuelas Populares del Deporte, quienes cumplieron el sueño de ver a sus ídolos de cerca sin costo alguno.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Impacto económico: Se estima una derrama económica que supera los 5 millones de dólares para la ciudad, beneficiando sectores como el hotelero, gastronómico y de transporte.

    “Medellín es sede de los grandes eventos, del deporte y de las oportunidades”, afirmó Gutiérrez a través de sus redes sociales, celebrando el comportamiento de la hinchada verdolaga.

    Un evento que proyecta a la ciudad al mundo

    Este tipo de evento consolida a Medellín en el mapa internacional del entretenimiento y el deporte en 2026. Mientras el “Rey de Copas” se medía ante figuras como Luis Suárez y Lionel Messi, la ciudad facturaba y se mostraba ante millones de televidentes a nivel global.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


