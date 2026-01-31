El estadio Atanasio Girardot, albergó más de 35 mil almas para ver a Messi. Foto: Fico Gutiérrez

«Medellín es sede de oportunidades»: Fico celebra el impacto social y económico del paso de Messi por el Atanasio

Minuto30.com .- La noche en que Lionel Messi y el Inter de Miami pisaron el gramado del Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional no solo dejó goles y jugadas de lujo; dejó cifras históricas para la capital antioqueña. El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, destacó el éxito del encuentro de exhibición, resaltando que la ciudad volvió a demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial.

Con un estadio a reventar, la “eterna primavera” vibró con la presencia del astro argentino, pero el balance del mandatario fue más allá de lo futbolístico, enfocándose en la inclusión social y la reactivación económica.

Las cifras de la “Messimanía” en Medellín

El alcalde compartió los datos clave que dejó la visita del equipo estadounidense:

Asistencia récord: Más de 35.000 espectadores llenaron las tribunas del Atanasio Girardot.

Inclusión social: El momento más emotivo fue la invitación de 3.000 niños pertenecientes a las Escuelas Populares del Deporte, quienes cumplieron el sueño de ver a sus ídolos de cerca sin costo alguno.

Impacto económico: Se estima una derrama económica que supera los 5 millones de dólares para la ciudad, beneficiando sectores como el hotelero, gastronómico y de transporte.

“Medellín es sede de los grandes eventos, del deporte y de las oportunidades”, afirmó Gutiérrez a través de sus redes sociales, celebrando el comportamiento de la hinchada verdolaga.

Un evento que proyecta a la ciudad al mundo

Este tipo de evento consolida a Medellín en el mapa internacional del entretenimiento y el deporte en 2026. Mientras el “Rey de Copas” se medía ante figuras como Luis Suárez y Lionel Messi, la ciudad facturaba y se mostraba ante millones de televidentes a nivel global.