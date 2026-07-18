Resumen: Una adolescente de 14 años permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, en Cali, tras ser alcanzada por una bala perdida durante un intercambio de disparos registrado en medio del desfile de comparsas de la Feria de Buga. Las autoridades investigan el caso para identificar a los responsables del hecho, que generó alarma entre los asistentes y reavivó la preocupación por la seguridad durante las festividades.

¡Tragedia en la Feria de Buga! Niña de 14 años lucha por su vida tras ser alcanzada por una bala perdida

Una adolescente de 14 años permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, en Cali, tras resultar herida por una bala perdida durante un hecho de violencia ocurrido en medio de las festividades de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca.

La joven asistía junto a su familia al desfile de comparsas de la edición número 73 de la Feria de Buga cuando, en un sector cercano al recorrido, se presentó una confrontación entre dos hombres que, presuntamente, se encontraban bajo los efectos del alcohol. La discusión escaló hasta convertirse en un intercambio de disparos y uno de los proyectiles terminó impactándola.

Luego de ser auxiliada por quienes estaban en el lugar, fue trasladada a un centro médico del municipio. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitida al Hospital Universitario del Valle, donde continúa bajo atención especializada y su estado de salud sigue siendo reservado.

Una discusión terminó en tragedia

El comandante del Distrito de Policía de Buga, teniente coronel Daniel Andrés Peralta, informó que la bala perdida recorrió aproximadamente entre 80 y 100 metros antes de alcanzar a la adolescente, quien se encontraba con su madre y su hermana en el sector donde se desarrollaban las comparsas. El oficial agregó que la víctima recibió atención oportuna antes de ser remitida a un centro de mayor complejidad.

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El hecho generó momentos de angustia entre los asistentes al desfile, uno de los eventos con mayor afluencia de público dentro de la programación de la feria, mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

Investigan a los responsables de la balacera

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del enfrentamiento, identificar a los responsables y esclarecer los motivos que desencadenaron el ataque. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

Lo sucedido ha incrementado la preocupación entre habitantes y visitantes de Buga, ya que el episodio ocurrió durante una de las actividades más concurridas de las festividades, que se extenderán hasta el próximo 20 de julio. En medio de ese panorama, la comunidad ha solicitado un mayor despliegue de seguridad para garantizar el desarrollo de los eventos y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Mientras avanzan las pesquisas, la adolescente permanece bajo observación médica especializada, mientras su familia espera una evolución favorable de su estado de salud.