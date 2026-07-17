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    Todo listo para el desfile del 20 de julio: estas vías estarán cerradas en Cali

    El desfile del 20 de julio en Cali contará con más de 1.200 uniformados y generará cierres viales y desvíos en el norte de la ciudad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Todo listo para el desfile del 20 de julio: estas vías estarán cerradas en Cali
    Foto de archivo.
    Todo listo para el desfile del 20 de julio: estas vías estarán cerradas en Cali

    Resumen: El desfile del 20 de julio en Cali contará con más de 1.200 uniformados y generará cierres viales y desvíos en el norte de la ciudad.

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    Cali avanza en los preparativos del desfile del 20 de julio, una de las ceremonias tradicionales con las que la Fuerza Pública conmemora los 216 años del Grito de Independencia.

    La jornada oficial se desarrollará en el norte de la ciudad y contará con el respaldo logístico e institucional de la Alcaldía de Cali, a través de las secretarías de Seguridad y Justicia y de Movilidad.

    El recorrido del desfile del 20 de julio iniciará a las 10:00 de la mañana en la avenida Cuarta Norte, a la altura de la Plazoleta Jairo Varela, y finalizará sobre el puente de Chipichape, recorriendo la avenida Sexta.

    En la actividad participarán más de 1.200 hombres y mujeres del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, quienes presentarán parte de sus capacidades operativas empleadas en la región.

    Con motivo del evento, la Secretaría de Movilidad implementará cierres temporales en la avenida Cuarta Norte, la avenida Sexta Norte hasta el sector de la Calle 30 y un tramo de la avenida Vásquez Cobo, con el fin de garantizar el desarrollo seguro del desfile.

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    Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar con anticipación sus desplazamientos y utilizar rutas alternas. Para quienes se movilicen desde el sur se sugiere tomar la avenida Sexta A y la carrera Octava, mientras que quienes se dirijan hacia el norte podrán utilizar la carrera Novena.

    Desde la alcaldía hicieron un llamado a respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y las normas vigentes para facilitar la movilidad durante el desfile del 20 de julio, con el propósito de que la conmemoración transcurra de manera segura y organizada para participantes y asistentes.

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