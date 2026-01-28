Menú Últimas noticias
    Tragedia en la carretera: Mueren siete aficionados del PAOK en Rumanía

    Siete aficionados del PAOK mueren en Rumanía tras chocar contra un camión mientras viajaban a Francia para la Europa League

    Alejandro Rincón

    Resumen: Siete aficionados del PAOK de Salónica fallecieron y tres resultaron gravemente heridos en Rumanía tras colisionar su minibús contra un camión mientras se dirigían a Francia para un partido de la Europa League contra el Olympique de Lyon. Ante la magnitud de la tragedia, los seguidores que integraban la expedición decidieron cancelar su viaje y regresar de inmediato a Grecia en señal de luto

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una profunda tragedia ha enlutado al fútbol europeo tras confirmarse la muerte de al menos siete aficionados del PAOK de Salónica en territorio rumano.

    El fatal incidente ocurrió cuando el minibús en el que viajaban los hinchas colisionó violentamente contra un camión.

    Además de las víctimas mortales, el accidente dejó un saldo de tres heridos de gravedad, quienes fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos.

    Los seguidores griegos se encontraban realizando un trayecto por carretera desde Grecia hacia Francia, con el objetivo de presenciar el encuentro de la Europa League entre su equipo y el Olympique de Lyon.

    Lo que prometía ser una jornada de celebración deportiva se transformó en una catástrofe que ha conmocionado tanto a la expedición helena como a la comunidad del fútbol internacional.

    Ante la magnitud de la tragedia, el resto de los hinchas que formaban parte de la comitiva han decidido cancelar sus planes y emprender el regreso a Grecia.

    El ambiente de luto ha suspendido cualquier ánimo festivo, mientras el club y las autoridades coordinan el apoyo a las familias afectadas por este devastador suceso en las rutas rumanas.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


