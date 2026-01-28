Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Tragedia en la carretera: Mueren siete aficionados del PAOK en Rumanía

Una profunda tragedia ha enlutado al fútbol europeo tras confirmarse la muerte de al menos siete aficionados del PAOK de Salónica en territorio rumano.

El fatal incidente ocurrió cuando el minibús en el que viajaban los hinchas colisionó violentamente contra un camión.

Además de las víctimas mortales, el accidente dejó un saldo de tres heridos de gravedad, quienes fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos.

Los seguidores griegos se encontraban realizando un trayecto por carretera desde Grecia hacia Francia, con el objetivo de presenciar el encuentro de la Europa League entre su equipo y el Olympique de Lyon.

Lo que prometía ser una jornada de celebración deportiva se transformó en una catástrofe que ha conmocionado tanto a la expedición helena como a la comunidad del fútbol internacional.

Ante la magnitud de la tragedia, el resto de los hinchas que formaban parte de la comitiva han decidido cancelar sus planes y emprender el regreso a Grecia.

El ambiente de luto ha suspendido cualquier ánimo festivo, mientras el club y las autoridades coordinan el apoyo a las familias afectadas por este devastador suceso en las rutas rumanas.

