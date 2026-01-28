La histórica nevada en el Estadio Metropolitano complica el duelo clave del Atlético de Madrid ante el Bodo Glimt noruego. Foto: Tomada de video

Resumen: Una histórica nevada ha cubierto de blanco el Estadio Metropolitano, complicando el panorama para el Atlético de Madrid de cara a su decisivo duelo de Champions League contra el Bodo Glimt. El equipo del "Cholo" Simeone busca asegurar su pase directo a octavos de final, pero el temporal no solo amenaza el estado del campo, sino que podría favorecer al conjunto noruego, mucho más habituado a competir en condiciones de frío extremo

El Metropolitano se viste de blanco: Una nevada histórica amenaza el duelo de Champions entre el Atlético de Madrid y el Bodo Glimt

La capital española ha despertado hoy bajo un denso manto blanco. Una fuerte nevada ha sorprendido a los madrileños, transformando por completo el paisaje urbano y dejando una de las imágenes más impactantes del invierno: el Estadio Metropolitano totalmente cubierto por la nieve.

El campo de juego, hogar del Atlético de Madrid, amaneció con un aspecto más propio del círculo polar que de la capital de España.

Esta situación meteorológica extrema llega en el momento más inoportuno para el conjunto dirigido por el “Cholo” Simeone, que hoy debe recibir al Bodo Glimt de Noruega en un partido crucial.

El encuentro corresponde a la última jornada de la fase de liga de la Champions League. El “Colchonero” se juega la posibilidad de sellar su clasificación directa a los octavos de final, evitando así la ronda de playoffs. Sin embargo, el factor climático parece haberle jugado una mala pasada a los locales:

Paradójicamente, el Bodo Glimt está más que acostumbrado a competir en condiciones de frío extremo y nieve, lo que podría neutralizar la ventaja de campo del Atlético.

Aunque el estadio cuenta con sistemas de calefacción bajo el césped, la intensidad de la nevada dificulta las labores de mantenimiento para garantizar que el balón ruede con normalidad.

La movilidad en Madrid también se ha visto seriamente afectada, lo que pone en duda la facilidad de acceso para los aficionados que planeaban llenar las gradas en esta noche europea.

“El campo está pintado de blanco y el frío es intenso. No es el escenario ideal para nuestro estilo de juego, pero debemos adaptarnos”, comentan fuentes cercanas al entorno rojiblanco.

Por ahora, los operarios del club trabajan a contrarreloj para retirar la nieve y asegurar que el encuentro pueda disputarse.

La UEFA se mantiene en contacto constante con las autoridades locales para evaluar la evolución del clima en las próximas horas.

