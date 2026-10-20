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Resumen: Un motociclista murió en la noche del lunes al chocar contra un vehículo de carga estacionado en la autopista Medellín-Bogotá, en Guarne, a la altura de la sede de Atlético Nacional.

¡Tragedia en la autopista Medellín – Bogotá! Motociclista murió al chocar contra un camión

Un motociclista murió en la noche del pasado lunes 19 de octubre en un accidente de tránsito sobre la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño.

El siniestro ocurrió a la altura de la sede deportiva de Atlético Nacional. Según la información conocida, el conductor de la motocicleta chocó con fuerza contra la parte trasera de un vehículo de carga pesada que estaba estacionado.

Por la gravedad del impacto, el motociclista murió en el lugar del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las causas que habrían provocado el choque.

Agentes de tránsito y organismos de socorro llegaron al sitio para atender la emergencia, hacer la inspección técnica del cuerpo y adelantar las diligencias correspondientes.

Cierre total y congestión en la vía

El accidente obligó al cierre total de la autopista en ese tramo mientras se despejaba la calzada y se cumplían las labores judiciales.

La medida generó congestión vehicular en ambos sentidos de la vía, uno de los corredores más transitados entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

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Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablecía el paso y transitar con extrema precaución por el sector.

Según la información preliminar, el vehículo de carga pesada estaba detenido a un costado de la vía, en un punto cercano a la sede deportiva de Atlético Nacional.

Tampoco se ha informado si el vehículo de carga tenía la señalización necesaria al momento del accidente, ni por qué estaba estacionado a un costado de la vía.

Esos detalles deberán ser establecidos por las autoridades de tránsito, que adelantan las labores para aclarar cómo ocurrió el siniestro.

En el lugar trabajaron los organismos de socorro y las autoridades de tránsito hasta completar la inspección del cuerpo y las labores de despeje de la calzada.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen más información sobre la identidad del motociclista y sobre las circunstancias del accidente.

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