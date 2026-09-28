¡Tragedia en Ituango! Colapso de muro durante reunión comunitaria dejó dos muertos

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos jóvenes murieron y una persona resultó herida luego de que uno de los muros de una caseta comunal se desplomara durante un encuentro comunitario en la vereda Pascuitá, en Ituango. Las víctimas quedaron atrapadas entre los escombros y una de ellas falleció posteriormente en un centro asistencial. El sobreviviente sufrió un trauma craneoencefálico y fue remitido a Yarumal para recibir atención especializada. De manera preliminar, la acumulación de agua sobre un techo de plástico, en medio de las lluvias, estaría relacionada con el colapso. Las autoridades realizarán una visita técnica para determinar las condiciones de la estructura y esclarecer lo ocurrido.

Una jornada de encuentro entre habitantes de la vereda Pascuitá, en zona rural de Ituango, terminó en tragedia luego de que parte de la estructura de una caseta comunal se desplomara mientras varias personas se encontraban en el lugar.

El hecho dejó como saldo la muerte de Luis Andrés García y Yeison Andrés Correa, quienes quedaron atrapados luego de que uno de los muros cediera. Una tercera persona también resultó afectada y tuvo que ser trasladada para recibir atención médica.

La emergencia se registró este domingo, en medio de las lluvias que se presentaban en la zona. De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el agua se habría acumulado sobre un techo elaborado con plástico, aumentando el peso que soportaba la estructura antes de que se produjera el desplome.

La comunidad reaccionó ante la emergencia

Luego de que el muro se viniera abajo, habitantes de la misma vereda se movilizaron para intentar auxiliar a las personas que habían quedado atrapadas entre los escombros.

Las primeras labores de rescate fueron adelantadas por integrantes de la comunidad, quienes buscaron retirar los elementos que impedían llegar hasta las personas afectadas. Posteriormente, organismos de emergencia participaron en la atención de la situación y en el traslado de los heridos.

Una de las personas involucradas en la emergencia falleció posteriormente en un centro hospitalario del municipio debido a las lesiones ocasionadas por el colapso. La otra víctima murió en el lugar.

El saldo final fue de dos personas fallecidas y una herida.

El estado de salud del sobreviviente

La persona que resultó herida presentó un trauma craneoencefálico, por lo que requirió valoración médica.

Esto le podría interesar: ¡Se les cayó la vuelta! Cuatro capturados y cuatro armas incautadas en Niquía

Mariel Ramírez, gerente del Hospital San Juan de Dios de Ituango, informó que debido a las características de las lesiones, el paciente fue remitido a Yarumal para recibir atención de segundo nivel y ser valorado por el servicio de ortopedia.

Según la información entregada sobre su estado de salud, el paciente permanece bajo atención médica y presenta un pronóstico favorable.

Autoridades revisarán la estructura

Tras la emergencia, las autoridades anunciaron que realizarán una visita técnica al lugar para establecer las condiciones en las que se encontraba la estructura y avanzar en la identificación de las circunstancias que pudieron contribuir al colapso.

Juan Esteban Castaño, director de Planeación Municipal, también anunció que se desarrollarán jornadas de capacitación para la comunidad relacionadas con buenas prácticas constructivas y prevención.

Mientras se adelantan estas verificaciones, la causa del desplome continúa siendo materia de análisis. La acumulación de agua sobre el techo de plástico aparece, de manera preliminar, como uno de los factores relacionados con la emergencia, pero serán las revisiones correspondientes las que permitan establecer qué ocurrió con la estructura.

Luto en la vereda Pascuitá

La muerte de los dos jóvenes generó consternación entre los habitantes de la zona rural de Ituango. Tras conocerse el desenlace de la emergencia, desde la comunidad se expresaron mensajes de solidaridad para las familias de las víctimas.

La cuenta de Facebook Santa Rita Ituango compartió un mensaje de despedida en el que lamentó la muerte de los jóvenes y destacó la huella que dejaron entre sus familiares, amigos y personas cercanas.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades, mientras se realizan las evaluaciones técnicas que permitirán conocer con mayor precisión las condiciones de la caseta comunal y las circunstancias que terminaron provocando el desplome.