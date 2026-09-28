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    ¡Se les cayó la vuelta! Cuatro capturados y cuatro armas incautadas en Niquía

    Un operativo contra el porte ilegal de armas terminó con cuatro capturados en Niquía. Tres de ellos intentaron escapar y terminaron lesionados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se les cayó la vuelta! Cuatro capturados y cuatro armas incautadas en Niquía
    Foto de cortesía.
    ¡Se les cayó la vuelta! Cuatro capturados y cuatro armas incautadas en Niquía

    Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en Niquía, Bello, durante un operativo en el que fueron incautadas cuatro armas de fuego, munición y herramientas

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    Un operativo contra el porte ilegal de armas terminó con cuatro personas capturadas y cuatro armas incautadas en el barrio Niquía, en Bello, Antioquia.

    El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bello, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, como parte de las acciones de prevención y control adelantadas en la zona.

    Durante el operativo fue capturado en flagrancia Yoine, de 18 años, quien quedó a disposición de las autoridades por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego.

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    De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Bello, otras tres personas intentaron escapar del procedimiento lanzándose hacia una cañada. Los tres resultaron lesionados durante la maniobra y posteriormente fueron capturados y trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica.

    En el operativo fueron incautadas cuatro armas: dos pistolas traumáticas calibre 9 milímetros y dos revólveres, uno calibre 32 y otro calibre 38.

    Además de las armas, las autoridades reportaron la incautación de munición y herramientas tipo cortafrío, elementos que quedaron bajo custodia para los procedimientos correspondientes.

    Las cuatro personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en las actuaciones judiciales y establecer las responsabilidades individuales dentro del caso.

    La alcaldía destacó que el procedimiento fue posible gracias al trabajo articulado entre las instituciones de seguridad y la Fuerza Pública.

    Desde la Alcaldía de Bello señalaron que continuarán los operativos de prevención y control en diferentes sectores del municipio, con el objetivo de enfrentar hechos relacionados con el porte ilegal de armas y fortalecer la seguridad ciudadana.

    ¡Se les cayó la vuelta! Cuatro capturados y cuatro armas incautadas en Niquía

    Foto de cortesía.

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