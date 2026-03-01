¡Tragedia en Irán! Al menos 153 muertos, en su mayoría niñas, tras bombardeo a escuela en Minab

Resumen: Al menos 153 personas, en su mayoría niñas, murieron tras un bombardeo a una escuela en Minab, sur de Irán, en medio de una escalada de ataques aéreos atribuidos por las autoridades iraníes a Estados Unidos e Israel. Videos muestran el edificio destruido y la población consternada, mientras equipos de rescate atienden a los sobrevivientes. Las reacciones incluyen denuncias de crimen de guerra y críticas a la protección de civiles.

Al menos 153 personas, incluyendo decenas de niñas, murieron en una escuela de la ciudad de Minab, en el sur de Irán, tras un ataque que las autoridades locales atribuyen a Estados Unidos e Israel. La escuela, situada cerca de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI), habría sido alcanzada por tres misiles según el reporte oficial.

La tragedia ocurre en medio de una escalada de ataques aéreos que afectó 23 de las 31 provincias del país en un solo día. La Media Luna Roja de Irán informó que, a nivel nacional, al menos 201 personas han fallecido y 747 resultaron heridas. Equipos de rescate fueron movilizados para atender la emergencia, incluyendo a los afectados por la explosión en la escuela y sus alrededores.

Videos difundidos en redes sociales muestran columnas de humo saliendo del edificio mientras multitudes se aglomeran, con gritos de pánico y desesperación. Sin embargo, medios internacionales como la BBC han advertido que no es posible verificar de manera independiente el número exacto de víctimas, debido a las restricciones de visas y permisos que se imponen a periodistas extranjeros en Irán, especialmente en zonas afectadas por ataques militares.

Reacciones oficiales y respuesta de Estados Unidos e Israel

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el hecho como un “acto bárbaro” y una “nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”. Por su parte, el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció la muerte de civiles como un “crimen de guerra” y criticó lo que considera un doble rasero de la comunidad internacional, que condena a Irán mientras, según él, pasa por alto la agresión de Estados Unidos e Israel.

Estados Unidos e Israel no han confirmado la autoría de la explosión. Medios estadounidenses indicaron que el Comando Central del Ejército (Centcom) estaba investigando los informes sobre el incidente, mientras que el ejército israelí afirmó no tener conocimiento de ninguna operación en la zona. El portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, declaró que sus operaciones se realizan “con extrema precisión”.

Esto le podría interesar: ¿Hacia una guerra “irreversible”? El papa León XIV pide “detener la espiral de violencia” en Medio Oriente

Impacto social y críticas ciudadanas

La noticia ha generado indignación y consternación. La muerte de decenas de niñas ha despertado críticas sobre la capacidad del régimen para proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

Algunos usuarios en redes sociales cuestionan la falta de refugios y advertencias previas para los estudiantes, señalando que las familias han tenido que enfrentar los ataques en condiciones de inseguridad. Otros muestran desconfianza hacia los reportes oficiales, responsabilizando al régimen de Irán por la ausencia de medidas de protección para la población civil.

Los videos verificados muestran que el edificio de la escuela quedó severamente dañado, con humo saliendo de las ruinas mientras los equipos de rescate atienden a los sobrevivientes. La situación ha provocado miedo y confusión entre los residentes de Minab, que enfrentan una emergencia humanitaria en medio del conflicto militar.

Sigue subiendo el número de niñas víctimas del ataque de la coalición del pedófilo y el genocida. ¿Por qué asesinar niñas ? ¿Por qué una escuela ? ¿Para no dejarle a Irán posibilidad de no responder? Son inmundas estas bestias.

pic.twitter.com/RuUkEbxVSv — Junne (@Miriam_Junne) February 28, 2026

El ataque ocurre mientras Estados Unidos e Israel continúan con bombardeos en distintas ciudades iraníes. Se informa que algunos altos mandos de Irán, incluido el líder supremo Alí Jamenei, habrían perdido la vida, aunque los detalles exactos no han sido verificados de manera independiente.

Este incidente ha vuelto a situar a Irán en el centro de la atención internacional y ha generado debates sobre la protección de civiles en zonas de conflicto. La combinación de reportes oficiales, videos difundidos en redes sociales y reacciones de la población refleja la gravedad de la situación, la magnitud del daño humanitario y la preocupación por el impacto que estos ataques podrían tener en la estabilidad regional.

Aunque algunos medios han cuestionado la veracidad del ataque y lo han dado por falso, otros, como la BBC y RTVE, lo han confirmado. La verificación se basó en videos originales de IRIB TV y Mehr, así como en geolocalización con imágenes satelitales que coinciden con la estructura y el entorno del edificio afectado.