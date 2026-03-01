¿Hacia una guerra “irreversible”? El papa León XIV pide “detener la espiral de violencia” en Medio Oriente

Resumen: El papa León XIV hizo un llamado urgente para frenar la escalada de violencia en Medio Oriente e Irán, advirtiendo sobre una “vorágine irreparable” si no se detiene el conflicto. Desde la Plaza de San Pedro, instó a las potencias involucradas a asumir su “responsabilidad moral” y promover el diálogo y la diplomacia. Su pronunciamiento llega un día después del ataque de Estados Unidos e Israel que causó la muerte del líder supremo iraní Ali Jameneí, mientras Teherán y Washington amenazan con represalias de gran magnitud.

El papa León XIV lanzó este domingo un llamado urgente a la comunidad internacional para detener la escalada de violencia que afecta a Medio Oriente e Irán. Desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos y exhortó a los países involucrados a asumir la “responsabilidad moral” de poner fin a los enfrentamientos.

“Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte”, afirmó León XIV, subrayando que la única vía para alcanzar la paz es el diálogo.

El pontífice insistió en que la estabilidad “solo” puede lograrse mediante “un diálogo razonable, auténtico y responsable” y pidió a las naciones involucradas a actuar con ética y prudencia antes de que la situación se vuelva irreversible.

Diplomacia y tensiones internacionales en aumento

El pronunciamiento del papa coincide con la intensificación del conflicto tras el ataque atribuido a Estados Unidos e Israel que causó la muerte del líder supremo iraní Ali Jameneí, tras 36 años al frente de la República Islámica. La reacción en Teherán no se hizo esperar: Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, advirtió que la respuesta de Irán será de una contundencia “nunca antes experimentada”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su país empleará “una fuerza nunca antes vista” si Irán cumple con su amenaza de represalias. La Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques contra 27 bases militares estadounidenses y objetivos israelíes, mientras Irán también ha lanzado operaciones contra Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y el Kurdistán iraquí, regiones consideradas aliadas de Washington.

En este contexto de crisis, el papa hizo un llamado al papel de la diplomacia: “Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia”, concluyó, pidiendo además que los fieles eleven oraciones por la paz.

Mientras tanto, Irán ha establecido un consejo interino para liderar el país de manera temporal, integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el ayatolá Alireza Arafi y el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei, en espera de la elección del nuevo líder supremo.