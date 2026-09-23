Resumen: Najamunnisa Begum, de 91 años, murió en Koppal, India, después de caer al suelo durante el ataque de un mono que ingresó al patio de su vivienda. La mujer sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza y falleció al día siguiente. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y su hija también fue atacada cuando intentó auxiliarla.

¡Tragedia en India! Mujer de 91 años murió tras el ataque de un mono en el patio de su casa

La mujer, de 91 años, se encontraba en el patio de su vivienda cuando el animal se acercó y la golpeó; su hija también fue atacada al intentar auxiliarla.

Un encuentro con un mono terminó en tragedia para una mujer de 91 años en Koppal, ciudad ubicada en el estado de Karnataka, al sur de India. La adulta mayor murió un día después de que el animal ingresara al patio de su vivienda y provocara una caída en la que sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

La víctima fue identificada como Najamunnisa Begum, esposa del escritor indio M. S. Savadatti. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la vivienda y posteriormente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En la grabación se observa a Begum en el patio cuando advierte la presencia del mono. Ante la aparición del animal, la mujer intenta dirigirse hacia el interior de la casa para ponerse a salvo.

El animal la alcanzó antes de que pudiera entrar

La mujer no logró llegar al interior de la vivienda. El mono saltó desde una de las paredes y la alcanzó, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas.

El golpe contra el suelo le ocasionó un traumatismo en la cabeza y la dejó tendida en el patio. El hecho fue descrito en los reportes del caso como un ataque en el que el animal golpeó y empujó a la adulta mayor.

A 91-year-old woman died after being attacked and pushed by a monkey in B.T. Patil Nagar, Koppal.

En español, la información señala que una mujer de 91 años murió después de ser atacada y empujada por un mono en B.T. Patil Nagar, Koppal.

Esto le podría interesar: Polémica en Argentina: video viral de un diputado llevándose «un polvito» a la nariz genera revuelo en plena sesión

El fuerte ruido producido por la caída hizo que una de las hijas de Begum saliera de la vivienda para verificar qué había ocurrido. Sin embargo, la situación no terminó allí.

La hija también fue atacada

Cuando la mujer se acercó para ayudar a su madre, el mono volvió a comportarse de manera agresiva y se aproximó a ella con intención de atacarla.

A 91-year-old woman died after being attacked and pushed by a monkey in B.T. Patil Nagar, Koppal. The incident occurred when the elderly woman, identified as Najamunisa Begum, was standing in front of her house.#Koppala pic.twitter.com/XfHSCYt4ND — Ballari Tweetz (@TweetzBallari) September 21, 2026

La hija consiguió evitar al animal. Poco después, el mono se alejó del lugar trepando por la pared de la vivienda.

Tras el episodio, los familiares auxiliaron a Begum y la trasladaron a un hospital privado de Koppal. Allí los médicos determinaron que había sufrido un fuerte traumatismo craneal producto de la caída.

Murió al día siguiente

Aunque la adulta mayor recibió atención médica después del incidente, las lesiones que había sufrido eran graves. Finalmente, Najamunnisa Begum murió al día siguiente del ataque.

Los reportes conocidos sobre el caso relacionan su fallecimiento con las heridas ocasionadas cuando su cabeza golpeó contra el piso durante la caída.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes posteriormente fueron difundidas en redes sociales, donde se observa el momento en que el mono ingresa al patio, se acerca a la mujer y desencadena el incidente que terminó con la muerte de la adulta mayor.