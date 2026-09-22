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    Polémica en Argentina: video viral de un diputado llevándose «un polvito» a la nariz genera revuelo en plena sesión

    Hasta el momento, ni el legislador ni su equipo de trabajo han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar la situación que le da la vuelta al mundo

    Publicado por: SoloDuque

    legislador en argentina
    Polémica en Argentina: video viral de un diputado llevándose «un polvito» a la nariz genera revuelo en plena sesión

    Resumen: Hasta el momento, ni el legislador ni su equipo de trabajo han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar la situación

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    Minuto30.com .- Una inusual y controvertida escena protagonizada por el diputado provincial Juan Manuel Rossi, durante una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos (Argentina), se ha vuelto viral en las redes sociales desatando una ola de comentarios y conjeturas.

    El particular episodio, que quedó registrado en la transmisión oficial del recinto, detalla lo siguiente:

    La escena viral: En la grabación se observa el momento exacto en que juega con los dedos, se los pasa por un botón de la camisa y los saca «blanquitos» para pasárselos por la nariz, incluso alcanza a meter el dedo al huequito respiradero y se lleva la cabeza hacia atrás, poco después el que el parlamentario toma un elemento no identificado, lo unta de algo en la parte inferior de la camisa, se lo lleva a la nariz y realiza un movimiento que visualmente se asemeja a una inhalación.

    Incertidumbre y especulación: Aunque el gesto detonó rápidamente una serie de señalamientos en internet, la calidad y ángulo de las imágenes no permiten identificar qué era el objeto ni qué estaba haciendo exactamente. Medios locales han sido enfáticos en señalar que afirmar que se trata de una sustancia ilícita es, por ahora, una especulación sin pruebas concluyentes.

    Perfil del legislador: El diputado Rossi pertenece a la bancada oficialista ‘Juntos por Entre Ríos’, coalición política directamente vinculada a la administración del actual gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio.

    Hasta el momento, ni el legislador ni su equipo de trabajo han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar la situación, dejando abierta la pregunta que inunda las plataformas digitales: ¿qué fue exactamente lo que el diputado se llevó a la nariz mientras legislaba?

    Acá el polémico video

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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