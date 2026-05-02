Resumen: Un joven identificado como Juan Diego Moreno Urbina, hijo de un concejal de Guaduas, fue asesinado tras un ataque armado dentro de un establecimiento en Honda, Tolima. El estudiante falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas, mientras las autoridades investigan el crimen para esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables.

¡Tragedia en Honda! Asesinan a tiros a hijo de concejal de Guaduas dentro de un establecimiento

Un hecho violento ocurrido en la madrugada de este sábado 2 de mayo en Honda, Tolima, tiene en alerta a las autoridades y ha generado conmoción en el centro del país, luego de que un joven fuera atacado con arma de fuego al interior de un establecimiento comercial.

La víctima fue identificada como Juan Diego Moreno, a quien en su círculo cercano conocían como “Pateyo”. Era hijo del concejal del partido Cambio Radical en el municipio de Guaduas (Cundinamarca), Juan Carlos Moreno.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el joven se encontraba compartiendo en un local ubicado en la zona rosa de Honda, cuando fue sorprendido por personas armadas que le dispararon en repetidas ocasiones. Uno de los impactos lo habría recibido en la cabeza.

Tras el ataque, Moreno fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios del municipio, donde pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades judiciales avanzan en la recolección de información y evidencias para establecer las circunstancias exactas del crimen e identificar a los responsables del ataque, que por ahora no han sido plenamente identificados.

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En medio de la consternación, también se conocieron detalles sobre las honras fúnebres. La velación del joven se realizará en el corregimiento de Puerto Bogotá, mientras que su sepultura está prevista en el cementerio del municipio de Honda.

La noticia ha generado reacciones de solidaridad en el ámbito local, especialmente desde la administración municipal de Guaduas, que expresó su acompañamiento a la familia del concejal afectado. En un mensaje oficial, la Alcaldía manifestó:

“La Administración Municipal de Guaduas lamenta profundamente el fallecimiento del joven Juan Diego Moreno y expresa sus más sinceras condolencias al concejal Juan Carlos Moreno, a sus familiares y seres queridos. Nos unimos a su dolor, enviando un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en este difícil momento. Paz en su memoria”.

El caso continúa en investigación mientras se intenta reconstruir lo sucedido en este hecho que ha causado impacto tanto en Honda como en Guaduas.