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    En Tolima capturaron a «alacrán»: se hacía pasar por guerrillero para extorsionar

    Las autoridades asestaron un duro golpe contra la extorsión en el departamento del Tolima

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: Freepik
    En Tolima capturaron a «alacrán»: se hacía pasar por guerrillero para extorsionar

    Resumen: El fin de las intimidaciones de alias 'Alacrán' fue el resultado de un meticuloso trabajo de inteligencia y seguimiento. La captura se materializó mediante diligencias de allanamiento

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades asestaron un duro golpe contra la extorsión en el departamento del Tolima. En las últimas horas, se confirmó la captura de alias ‘Alacrán’, un sujeto señalado de aterrorizar a los habitantes y comerciantes del municipio de San Luis mediante graves amenazas y cobros ilegales.

    Así operaba el falso criminal

    De acuerdo con la investigación liderada por el Ejército Nacional, el capturado utilizaba el terror psicológico como su principal arma para doblegar a las víctimas. Su modus operandi consistía en dos tácticas clave:

    Usurpación de identidad criminal: Se presentaba falsamente como un integrante activo del Clan del Golfo para generar mayor intimidación y obligar el pago de las cuotas extorsivas.

    Terror en redes: Grababa y difundía videos con mensajes amenazantes que circulaban rápidamente entre la comunidad, creando un ambiente de constante zozobra en la región.

    Un operativo interinstitucional exitoso

    El fin de las intimidaciones de alias ‘Alacrán’ fue el resultado de un meticuloso trabajo de inteligencia y seguimiento. La captura se materializó mediante diligencias de allanamiento desarrolladas por:

    Tropas de la Sexta Brigada (Quinta División del Ejército Nacional).

    Efectivos de la Policía Nacional.

    Investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

    El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que responda por los delitos de extorsión y constreñimiento, devolviendo así la tranquilidad a los habitantes de San Luis.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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